Њемачка потпуно забрањује алкохол млађима од 16 година: "Без капи и у присуству родитеља"

Аутор:АТВ редакција
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Влада Њемачке одобрила је укидање изузетка који дјеци од 14 и 15 година омогућава да уз присуство родитеља или старатеља конзумирају одређена алкохолна пића.
Предлог је одобрила савезна влада на иницијативу министарке породице Карин Прин из ЦДУ-а, а о њему ће сада расправљати Бундестаг, пренио је Шпигел.
Према важећем Закону о заштити младих, особе млађе од 16 година могу, уз пратњу родитеља или старатеља, да конзумирају пиво, вино, пенушаво вино и мијешана пића на њиховој бази.
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Тај изузетак би сада био укинут, па би и за њих важила старосна граница од 16 година. Њемачка влада образложила је ту промјену потребом за бољом заштитом младих од здравствених посљедица конзумирања алкохола и ризика од зависности.
У образложењу нацрта је наведено да постојећи изузетак слаби заштиту младих и да није у складу са циљевима државе у области превенције зависности.
Bier und Wein für Minderjährige, solange die Eltern dabei sind? Diese Regel hat das Bundeskabinett nun gekippt. Familienministerin Prien will die Suchtrisiken bei 14- und 15-Jährige mindern. https://t.co/F6MImbydeC— DER SPIEGEL (@derspiegel) August 12, 2026
За жестока алкохолна пића важи строже правило - њих могу да купују и конзумирају само пунољетне особе и та одредба остаје непромијењена.
(телеграф)
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