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Њемачка потпуно забрањује алкохол млађима од 16 година: "Без капи и у присуству родитеља"

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 13:23

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Алкохолна пића су обично подијељена у три групе — пива, вина и жестока пића — и обично садрже између 3% и 40% алкохола у себи.
Фото: pexels/Anastasiia Lopushynska

Влада Њемачке одобрила је укидање изузетка који дјеци од 14 и 15 година омогућава да уз присуство родитеља или старатеља конзумирају одређена алкохолна пића.

Предлог је одобрила савезна влада на иницијативу министарке породице Карин Прин из ЦДУ-а, а о њему ће сада расправљати Бундестаг, пренио је Шпигел.

Према важећем Закону о заштити младих, особе млађе од 16 година могу, уз пратњу родитеља или старатеља, да конзумирају пиво, вино, пенушаво вино и мијешана пића на њиховој бази.

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Тај изузетак би сада био укинут, па би и за њих важила старосна граница од 16 година. Њемачка влада образложила је ту промјену потребом за бољом заштитом младих од здравствених посљедица конзумирања алкохола и ризика од зависности.

У образложењу нацрта је наведено да постојећи изузетак слаби заштиту младих и да није у складу са циљевима државе у области превенције зависности.

За жестока алкохолна пића важи строже правило - њих могу да купују и конзумирају само пунољетне особе и та одредба остаје непромијењена.

(телеграф)

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Тагови :

алкохолна пића

Алкохол

забрана

Њемачка

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