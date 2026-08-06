Црногорци увели ригорозна правила: Ако ово урадите, казна и до 600 евра

Аутор:АТВ редакција
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Од 7. августа у Црној Гори почињу да важе измјене Закона о безбједности саобраћаја, које доносе строжа правила за возаче електричних тротинета, младе возаче и родитеље. За кршење ових правила предвиђене су казне до 600 евра.
Дјеца млађа од 16 година више неће смети да управљају електричним тротинетима на јавним путевима, док су повећане и казне за некоришћење сигурносног појаса, непрописно превожење дјеце и поједине друге саобраћајне прекршаје.
Измјенама закона први пут су детаљније уређени услови за коришћење лаких електричних возила, уведена су нова ограничења за возаче млађе од 21 године, као и строже казне за више саобраћајних прекршаја.
Према новим правилима, дјеца млађа од 16 година неће смјети да управљају електричним тротинетима на јавним путевима у Црној Гори.
Родитељи или старатељи који детету дозволе да користи тротинет на јавном путу могу бити кажњени са 150 до 400 евра.
Забрана се односи искључиво на јавне путеве, док вожња у приватном дворишту или на другим површинама које немају статус јавног пута није обухваћена овом одредбом.
Закон дефинише лако електрично возило као возило које има:
То значи да се нова правила не односе аутоматски на сваки електрични тротинет који се налази у продаји, већ само на возила која испуњавају наведене услове.
За вожњу на недозвољеним путевима предвиђене су казне које могу износити и до 400 евра.
На једном електричном тротинету моћи ће да се вози само једна особа, што значи да је забрањено вучење приколице или другог возила. За ове прекршаје прописана је казна од 150 до 300 евра.
Возачи неће смети ни да управљају тротинетом без држања управљача, да се придржавају за друго возило, превозе терет који угрожава стабилност или користе слушалице на начин забрањен законом.
Електрични тротинет моћи ће да учествује у саобраћају само ако посједује фабричку наљепницу произвођача са подацима о:
За вожњу без ове ознаке предвиђена је казна од 150 до 400 евра.
Од 7. августа у Црној Гори возачи млађи од 21 године неће смјети да управљају аутомобилом:
од поноћи до пет часова ујутру;
аутомобилом чија снага прелази 80 киловата, осим ако се у возилу налази особа која најмање
пет година има возачку дозволу Б категорије.
За кршење ових правила прописана је казна од 300 до 600 евра, уз забрану управљања возилом у трајању од 60 дана.
Ако полиција утврди саобраћајни прекршај, а није познато ко је управљао возилом, власник или корисник аутомобила мораће да достави податке о возачу у року од осам дана.
У супротном, казна може износити од 300 до 600 евра.
Измјене закона доносе и нова правила за најмлађе бициклисте.
Дијете млађе од 11 година моћи ће да вози бицикл у зони школе и на некатегорисаним путевима искључиво уз надзор особе старије од 16 година, преноси Информер.
На локалним путевима дете може самостално да управља бициклом тек са навршених 14 година, док је на магистралним и регионалним путевима вожња дозвољена тек од 16. године.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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