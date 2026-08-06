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Спремно 180 милиона: Објављено када почиње исплата пензија

Аутор:

Стеван Лулић
06.08.2026 10:11

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Новац
Фото: ATV

Министарство финансија Републике Српске објавило је да је у Буџету обезбијеђено 180 милиона марака за исплату јулских пензија.

Из Министарства су најавили да исплата пензија почиње у петак, 7. августа.

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"Ребалансом Буџета Републике Српске у 2026. години је за исплату пензија и побољшање материјалног положаја најстарије популације планирано укупно 2.229.200.000 КМ, што је више за 264,5 милиона КМ у односу на средства исплаћена за ову категорију становништва у претходној години", наводи се у саопштењу Министарства.

Два усклађивања

Подсјећамо, Влада Републике Српске је у 2026. години два пута извршила усклађивање пензија, у јануару редовно и у јулу ванредно, чиме ће повећање у 2026. години укупно износити 10%.

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На основу посљедње Одлуке о ванредном усклађивању општег бода, пензије се од августа мјесеца повећавају за 3,55% у односу на обрачун за јули мјесец.

"Влада Републике Српске ће и убудуће водити рачуна о побољшању материјалних услова и стандарда најстарије популације, пратећи њихове потребе и буџетске могућности", закључују у Министарству.

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Тагови :

пензије

Пензионери

Исплата пензија

исплата пензије

Јулска пензија

Пензија за јул

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