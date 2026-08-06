ЦББиХ предала захтјев за СЕПА: Погледајте шта ово значи за грађане

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Централна банка БиХ званично је аплицирала за приступање СЕПА подручју, што ће донијети брже и знатно јефтиније прекограничне трансакције у еврима.
ЦББиХ поднијела апликацију за улазак у СЕПА подручје: Грађанима и привреди стижу милионске уштеде кроз јефтинија плаћања
Централна банка Босне и Херцеговине (ЦББиХ) данас је званично аплицирала за приступање Јединственом подручју плаћања у еврима (СЕПА). Овим је направљен један од најважнијих корака ка интеграцији земље у европски платни простор, што је пројекат који је ЦББиХ покренула прије двије године и поставила га као стратешки приоритет.
Европско платно вијеће и друга надлежна тијела сада започињу детаљну анализу достављене документације. По евентуалном доношењу позитивне одлуке и формалном пријему, слиједи фаза техничких и оперативних припрема. Комерцијалне банке имаће задатак да своје ИТ и пословне системе ускладе са СЕПА стандардима, па се прве СЕПА трансакције могу очекивати најраније шест мјесеци након званичног уласка.
Здравље
Врућина мијења дејство лијекова: Ова група људи мора посебно пазити
СЕПА систем тренутно обухвата свих 27 чланица Европске уније и још 14 европских земаља, међу којима су Велика Британија, Швајцарска, али и земље региона Србија, Црна Гора, Албанија и Сјеверна Македонија.
Улазак у СЕПА систем доноси огромне и директне користи свим грађанима, привредним субјектима и банкарском сектору. Кључна предност су много бржа, сигурнија и драстично јефтинија прекогранична плаћања у еврима. Искуства земаља Западног Балкана које су већ део овог система показују да су накнаде за међународне трансакције смањене од 50 па чак до 94 одсто. Према процјенама Свјетске банке, уштеде на накнадама у БиХ могле би износити око 100 милиона евра.
За грађане то значи да ће новац из иностранства стизати знатно брже и уз минималне трошкове. То је од посебног значаја за дијаспору која живи у СЕПА земљама и годишње у БиХ преко дознака шаље око четири милијарде КМ.
С друге стране, за домаће компаније ово значи ниже трошкове платног промета, лакше пословање са европским партнерима и већу конкурентност, нарочито ако се има у виду да БиХ више од 80 одсто своје спољнотрговинске размјене остварује управо са државама чланицама СЕПА подручја.
Из ЦББиХ су нагласили да је ова апликација резултат интензивног рада њихових службеника, те су изразили захвалност ентитетским министарствима финансија, агенцијама за банкарство, Удружењу банака БиХ, као и међународним партнерима Швајцарском државном секретаријату за економске послове (СЕЦО), Амбасади Швајцарске, Свјетској банци, Европској комисији и Делегацији ЕУ у БиХ на пруженој стручној и техничкој подршци.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
30 мин0
Друштво
39 мин0
Друштво
47 мин0
Љубав и секс
48 мин0
Најновије
10
43
10
39
10
37
10
34
10
20
Тренутно на програму