Петронијевић: Малог Слободана поново убијају

Аутор:АТВ редакција
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Елфета Весели извршила је једно од најбруталнијих убистава, масакрирајући дјечака Слободана Стојановића, а допуштањем да слободно шета ван затвора у Тузли, док издржава ионако малу казну, жртва се поново убија, изјавио је адвокат Горан Петронијевић.
Петронијевић је рекао да овакав третман Веселијеве представља дискриминацију жртве, што је једна од најтежих дискриминација која се може десити.
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"Дискриминација окривљеног у кривичном поступку, па и осуђеног лица на издржавању казне, нешто је што не би требало да се догађа, али је много блаже од дискриминација жртве. У овом случају се Слободан фактички поново убија", навео је Петронијевић.
Он је подсјетио на то да је убиство 12-годишњег Слободана, који се из збјега вратио да ослободи свог пса, једно од најбруталнијих убистава извршених током Одбрамбено-отаџбинског рата.
Петронијевић каже да овај злочин остаје један од тешких злочина почињен над дјететом, наводећи да је то незабиљежено, али да затворске власти у Тузли Веселијеву третирају као обичног затвореника.
"Не може се искључити да су те погодности које се њој чине у вези са средином у којој она издржава казну, окружењем у којем се, ако не отворено, онда прећутно, одобрава тај злочин који је она починила", изјавио је Петронијевић за Срну.
Он је истакао да нема забиљежених случајева да су Срби, који су осуђени за тешке злочине, али ни изблиза као што је овај, добили било какве затворске погодности.
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"Напротив, у најбруталнијим условима су издржавали затворске казне, а и дан данас их је пуна и Фоча, али и затвори широм Европе", навео је Петронијевић.
Елфета Весели, убица дванаестогодишњег дјечака Слободана Стојановића, ванзаводске погодности користи од септембра 2024. године, потврђено је Срни из КПЗ-а Тузла.
Веселијева Елфета Весели била је осуђена пред Судом БиХ на десет година затвора, а Апелационо одјељење истог суда преиначило је ту казну на 13 година затвора због кривичног дјела ратни злочин против цивилног становништва.
Она је у притвору од септембра 2016. године, а редован истек казне је 2029. године.
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