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Обезбијеђени бесплатни уџбеници за све основце у Српској

Аутор:

АТВ редакција
06.08.2026 09:39

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књиге уџбеници
Фото: ATV

Од школске 2026/2027. године сви основци у Српској добијају бесплатне уџбенике кроз нови модел суфинансирања Владе и локалних заједница.

Министарство просвјете и културе Републике Српске, у сарадњи са јединицама локалне самоуправе, успоставило је нови модел суфинансирања набавке бесплатних уџбеника за све ученике основних школа у Републици Српској, који ступа на снагу од школске 2026/2027. године.

За изразито неразвијене јединице локалне самоуправе трошкове набавке уџбеника у цјелости ће сносити Влада Републике Српске.

Овим програмом обухваћено је више од 80.000 ученика широм Републике Српске.

Укупна вриједност програма износи 16 милиона КМ, од чега 12 милиона КМ обезбјеђује Влада Републике Српске, док преостала 4 милиона КМ обезбјеђују јединице локалне самоуправе.

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Тагови :

Влада Републике Српске

Република Српска

уџбеници за дјецу

Бесплатни уџбеници

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