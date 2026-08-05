Рамиз Салкић кандидат СДА за предсједника Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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Рамиз Салкић је кандидат СДА за предсједника Републике Српске на општим изборима 2026. године.
Алија Табаковић ће бити носилац листе за ПСБиХ, док ће Един Рамић предводити листу за Народну скупштину Републике Српске, пише Кликс.
Поред Салкића, у трци за предсједника Републике Српске је и Ћамил Дураковић, актуелни потпредсједник, који и ове године наступа као независни кандидат. Он је своју кандидатуру ЦИК-у предао у мају 2026. године.
Република Српска
Иван Бегић кандидат за предсједника Републике Српске
Поред њих, Странка за БиХ је потврдила кандидатуру Бегији Смајић.
Рамиз Салкић је функцију потпредсједника Републике Српске обављао у два узастопна мандата 2014. и 2018. године.
Посљедњи пут, 2018. године, освојио је 10.000 више гласова од Ћамила Дураковића.
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