Иван Бегић кандидат за предсједника Републике Српске

Аутор:АТВ
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Иван Бегић кандидат је за предсједника Републике Српске на предстојећим општим изборима, сазнаје АТВ.
Његову кандидатуру предложио је СДП БиХ, а он је данас предао пријаву.
Бегић је био кандидат за предсједника и 2022. године, али је функцију потпредсједника из реда хрватског народа добио Давор Прањић који је имао стотињак гласова више.
Како АТВ сазнаје, Бегић ће напустити рад у медијима. Након изласка из политике 2021. године основао и водио медијску кућу ТокТВ.
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