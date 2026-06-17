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Иван Бегић кандидат за предсједника Републике Српске

Аутор:

АТВ
17.06.2026 11:20

Коментари:

2
Иван Бегић кандидат за предсједника Републике Српске

Иван Бегић кандидат је за предсједника Републике Српске на предстојећим општим изборима, сазнаје АТВ.

Његову кандидатуру предложио је СДП БиХ, а он је данас предао пријаву.

Бегић је био кандидат за предсједника и 2022. године, али је функцију потпредсједника из реда хрватског народа добио Давор Прањић који је имао стотињак гласова више.

Како АТВ сазнаје, Бегић ће напустити рад у медијима. Након изласка из политике 2021. године основао и водио медијску кућу ТокТВ.

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Тагови :

Иван Бегић

Кандидатура

предсједник Републике Српске

Коментари (2)

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