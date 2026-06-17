Каран: Набавка нове информатичке опреме омогућиће лакше савладавање градива

Аутор:АТВ
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран истакао је да ће модернизација наставног процеса, кроз набавку нове информатичке опреме, омогућити лакше савладавање градива и квалитетније услове за рад.
"Ученици у Палама ће на новим рачунарима квалитетније стицати дигиталне вјештине неопходне за сваки даљи корак, од школовања до запослења", навео је Каран на друштвеној мрежи "Икс".
▶️ Модернизација наставног процеса, кроз набавку нове информатичке опреме, омогућиће лакше савладавање градива и квалитетније услове за рад. — Siniša Karan (@sinisa_karan) June 17, 2026
💻 Ученици у Палама ће на новим рачунарима квалитетније стицати дигиталне вјештине неопходне за сваки даљи корак, од школовања до… pic.twitter.com/bRjBq4tLFs
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