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Каран: Набавка нове информатичке опреме омогућиће лакше савладавање градива

Аутор:

АТВ
17.06.2026 11:14

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Синиша Каран, предсједник Републике Српске
Фото: АТВ

Предсједник Републике Српске Синиша Каран истакао је да ће модернизација наставног процеса, кроз набавку нове информатичке опреме, омогућити лакше савладавање градива и квалитетније услове за рад.

"Ученици у Палама ће на новим рачунарима квалитетније стицати дигиталне вјештине неопходне за сваки даљи корак, од школовања до запослења", навео је Каран на друштвеној мрежи "Икс".

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Тагови :

Синиша Каран

информатичка опрема

Школа

донација

Образовање

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