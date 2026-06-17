Минић: Институције опредијељене да стварају повољније пословно окружење

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да се континуирана подршка привреди Републике Српске наставља кроз нови Закон о подстицајима, програме за повећање плата, подршку инвестицијама и технолошком развоју, помоћ предузетницима и малим и средњим предузећима.
Минић је указао и на секторске мјере у пољопривреди, енергетици и туризму, као и програме запошљавања и пореске олакшице.
- Резултати остварени у претходном периоду потврђују опредијељеност институција да стварају повољније пословно окружење, подстичу нова улагања, отварање радних мјеста и јачање конкурентности домаће привреде - навео је Минић на друштвеној мрежи Икс.
Да и ја нешто кажем. pic.twitter.com/C6jH0cy5IL— Саво Минић (@minic_savo) June 16, 2026
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