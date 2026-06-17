Конференција за медије Додика и Цвијановићеве

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник и потпредсједник СНСД-а Милорад Додик и Жељка Цвијановић одржаће данас конференцију за новинаре у Бањалуци.
Конференција за новинаре биће одржана у 11.30 часова у просторијама Секретаријата СНСД-а, саопштено је из ове странке.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч4
Република Српска
4 ч5
Република Српска
5 ч0
Република Српска
14 ч0
Најновије
12
57
12
56
12
35
12
21
12
20
Тренутно на програму