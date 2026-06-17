Конференција за медије Додика и Цвијановићеве

Предсједник и потпредсједник СНСД-а Милорад Додик и Жељка Цвијановић одржаће данас конференцију за новинаре у Бањалуци.

Конференција за новинаре биће одржана у 11.30 часова у просторијама Секретаријата СНСД-а, саопштено је из ове странке.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.