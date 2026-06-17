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Конференција за медије Додика и Цвијановићеве

Аутор:

АТВ
17.06.2026 10:43

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Конференција за медије Додика и Цвијановићеве

Предсједник и потпредсједник СНСД-а Милорад Додик и Жељка Цвијановић одржаће данас конференцију за новинаре у Бањалуци.

Конференција за новинаре биће одржана у 11.30 часова у просторијама Секретаријата СНСД-а, саопштено је из ове странке.

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Тагови :

Милорад Додик

Жељка Цвијановић

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