Будимир: Нова зграда полиције у Источном Сарајеву најбоља и најопремљенија

Аутор:АТВ
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Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир оцијенио је да ће нова зграда за потребе Полицијске управе Источно Сарајево на Палама бити најбољи и најопремљенији такав објекат, те да ће омогућити полицији ефикасније обављање свакодневних задатака и подићи ниво безбједности.
Будимир је рекао новинарима да ће тај објекат бити отворен у петак, 19. јуна, и да је по свему репрезентативан и у складу са најмодернијим стандардима.
Према његовим ријечима, ту ће бити стационирани Одсјек за издавање докумената, Полицијска станица, Полицијска управа, Жандармерија...
Будимир је изразио задовољство реализацијом овог пројекта, наводећи да је објекат осмишљен и направљен властитим средствима, што показује да Република Српска има капацитете да аутономно завршава капиталне пројекте.
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Он је истакао да полицијске акције сузбијања организованог криминала и промета наркотика од Требиња до Зворника и шире показују да МУП активно ради и да ће резултати на том плану бити видљиви током овог љета.
"Сигурно је да се нећемо престати борити против криминала", поручио је Будимир.
/СРНА/
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