Минић: Велика вјероватноћа да ћу бити кандидат за предсједника Српске

Аутор:АТВ
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Члан Главног одбора СНСД-а Саво Минић изјавио је за АТВ да постоји велика вјероватноћа да ће бити кандидат странке за предсједника Републике Српске.
"Коначна одлука о томе ће бити донесена ускоро на органима странке", рекао је Минић.
Он је истакао да је СНСД 100 одсто спреман за предстојеће опште изборе.
"Странка на изборе излази са јасним програмом и резултатима. СНСД показује озбиљност, резултате, досљедност и патриотизам", рекао је Минић.
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Истакао је да нема тога из СНСД-а који је грлио Кристијана Шмита и не постоји тај у СНСД-у који је био у било каквој релацији са неким ко Српској жели да нанесе било какву штету, а камоли да је укине.
"То народ препознаје", нагласио је Минић.
Минић је поручио да су економска и енергетска независност темељ сваког другог облика независности и да управо на тим питањима СНСД заснива своју политику.
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