Експлозије око Макроновог хотела: Паника током посјете француског предсједника

Аутор:АТВ редакција
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Двије експлозије су пријављене у Дамаску у близини сједишта Министарства туризма, у дијелу града у којем борави француски предсједник Емануел Макрон.
Локални медији извјештавају да су експлозије изазване низом експлозивних направа које су детониране око хотела у којем би требало да одсједа Макрон, али тренутно нема информација о жртвама или обиму штете. Ниједна група до сада није преузела одговорност за инцидент.
Макрон је у понедјељак стигао у Сирију, у прву посјету једног шефа западноевропске државе откако су нове сиријске власти преузеле власт.
There was an explosion in Damascus near the hotel where French President Macron is staying pic.twitter.com/1qwJb48En4— Documenting Israel (@DocumentIsrael) July 7, 2026
Сиријска државна новинска агенција САНА јавила је да је Макрон био у посјети са пословном делегацијом како би разговарао о регионалној безбједности, као и о пословним и инвестиционим могућностима.
Француског предсједника је на аеродрому у Дамаску дочекао сиријски министар спољних послова Асад ел Шибани.
BREAKING: Explosion near hotel where French President Macron is staying in Damascus, Syria pic.twitter.com/HLvjxPoA0Q— Rapid Report (@RapidReport2025) July 7, 2026
"Дошао сам да изразим посвећеност Француске сиријском народу. За суверену Сирију, уједињену у својој разноликости и у миру са својим сусједима. Заједно, отварамо ново поглавље стабилности и мира", рекао је Макрон у објави на "Иксу".
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