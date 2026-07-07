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Експлозије око Макроновог хотела: Паника током посјете француског предсједника

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 10:12

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Експлозија у Дамаску
Фото: Screenshot / X

Двије експлозије су пријављене у Дамаску у близини сједишта Министарства туризма, у дијелу града у којем борави француски предсједник Емануел Макрон.

Локални медији извјештавају да су експлозије изазване низом експлозивних направа које су детониране око хотела у којем би требало да одсједа Макрон, али тренутно нема информација о жртвама или обиму штете. Ниједна група до сада није преузела одговорност за инцидент.

Макрон је у понедјељак стигао у Сирију, у прву посјету једног шефа западноевропске државе откако су нове сиријске власти преузеле власт.

Сиријска државна новинска агенција САНА јавила је да је Макрон био у посјети са пословном делегацијом како би разговарао о регионалној безбједности, као и о пословним и инвестиционим могућностима.

Француског предсједника је на аеродрому у Дамаску дочекао сиријски министар спољних послова Асад ел Шибани.

"Дошао сам да изразим посвећеност Француске сиријском народу. За суверену Сирију, уједињену у својој разноликости и у миру са својим сусједима. Заједно, отварамо ново поглавље стабилности и мира", рекао је Макрон у објави на "Иксу".

(Блиц)

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Тагови :

Експлозија

Емануел Макрон

Сирија

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