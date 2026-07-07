Изненада преминуо бх. привредник Станко Шимовић

Аутор:АТВ редакција
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Босну и Херцеговину је погодила вијест о изненадној смрти Станка Шимовића, познатог херцеговачког привредника из Чапљине, власника и директора фирме БАРЕ КОМЕРС д.о.о. Читлук.
Шимовић је преминуо изненада 5. јула 2026. године, у 65. години живота.
Иза себе је оставио породицу, пријатеље, сараднике и бројне познанике који ће га памтити као успјешног привредника и човјека преданог послу, породици и средини у којој је живио и дјеловао.
Република Српска
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Посљедњи испраћај и сахрана биће обављени у уторак, 7. јула 2026. године, у 17 сати на мјесном католичком гробљу Светог Леополда Мандића у Грабовинама.
Породица ће примати изразе сућути у капели један сат прије испраћаја, преноси "Фокус".
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