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Изненада преминуо бх. привредник Станко Шимовић

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 11:06

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Станко Шимовић
Фото: Борак.тв

Босну и Херцеговину је погодила вијест о изненадној смрти Станка Шимовића, познатог херцеговачког привредника из Чапљине, власника и директора фирме БАРЕ КОМЕРС д.о.о. Читлук.

Шимовић је преминуо изненада 5. јула 2026. године, у 65. години живота.

Иза себе је оставио породицу, пријатеље, сараднике и бројне познанике који ће га памтити као успјешног привредника и човјека преданог послу, породици и средини у којој је живио и дјеловао.

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Посљедњи испраћај и сахрана биће обављени у уторак, 7. јула 2026. године, у 17 сати на мјесном католичком гробљу Светог Леополда Мандића у Грабовинама.

Породица ће примати изразе сућути у капели један сат прије испраћаја, преноси "Фокус".

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Тагови :

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