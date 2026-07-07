Цвијановић упозорава: Прегласавањем покушавају отети имовину Српске

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић упозорила је данас у Народној скупштини да Комисија за очување националних споменика још од 2020. године брутално злоупотребљава свој статус из Дејтонског споразума.
Она је поручила да су почетни механизми за заштиту старина сада трансформисани у политичко оружје којим Сарајево, кроз прегласавање и без консензуса, покушава да контролише и отме имовину Републике Српске.
Према ријечима Цвијановићеве, Комисија је након више од двадесет година рада потпуно превазишла своју првобитну сврху, па сада једнострано шири мандат изван оквира Анекса 8 како би вјештачки опстала:
Првобитни механизми за заштиту од ратних дејстава претворени су у инструменте политичке контроле.
Ова овлашћења се у Сарајеву и Мостару већ пет година злоупотребљавају за заустављање градње и планске документације.
Република Српска
Сједница НСРС о вету српског члана Предсједништва
Посљедњих година примјетан је алармантан покушај да се исти сценарио блокаде инвестиција кроз "културне пејзаже" препише и у Републику Српску.
Цвијановићева је подсјетила да су до 2001. године у Комисији сједили међународни експерти УНЕСКО-а, након чега су надлежности пренесене на домаће институције, а чланове је наставило да бира Предсједништво БиХ.
"У таквим околностима и с намјером злоупотребе, консензус гласова чланова Комисије је очито постао сметња те се кренуло у активности прегласавања, и то не с намјером заштите културног насљеђа, већ у правцу контроле имовине, а коначно и одузимања имовине", јасно је закључила српски члан Предсједништва БиХ, стављајући до знања да Бања Лука неће дозволити рушење дејтонских принципа.
Цвијановић је истакла да је деструктивна по виталне интересе Републике Српске одлука о именовању чланова Комисије за очување националних споменика за коју су гласали чланови Предсједништва Денис Бећировић и Жељко Комшић, а против које је она гласала.
Цвијановићева је на посебној сједници Народне скупштине Српске подсјетила да је Уставом БиХ и Пословником о раду Предсједништва БиХ прописано да је Предсједништво БиХ надлежно за вођење спољне политике земље, да се одлуке настоје донијети консензусом, те да члан Предсједништва БиХ може одређену одлуку прогласити деструктивном по витални ентитетски интерес са територије са које је изабран.
"Одлучила сам се да користим право које ми је додијељено Уставом БиХ и да покренем механизам заштите виталног ентитетског интереса јер сматрам да постоји штетан и деструктиван утицај по интересе Републике Српске и српског народа с обзиром на начин како је одлука донесена – прегласавањем, као и на осјетљивост материје коју она третира", истакла је Цвијановићева.
Цвијановићева наводи да полазни аргумент тумачењу предметног приједлога одлуке као акта који задире у међународноправни и спољнополитички домен, реферише на чињеницу да је његова правна основа садржана у Анексу осам Општег оквирног споразума за мир у БиХ, као међународног угоровног акта.
"Такође, од кључног значаја је и чињеница да се оваквом одлуком предвиђа именовање међународних чланова Комисије, које предлаже генерални директор УНЕСКО", рекла је Цвијановићева.
Надасве, истиче она, сама околност да се одлучује о страним лицима која предлаже међународна организација, у конкретном случају УНЕСКО, потврђује да се ради о питању спољнополитичке природе, због чега је било неопходно поступати уз пуно поштовање уставних надлежности свих чланова Предсједништва БиХ.
Истовремено, указала је Цвијановићева, пракса у вези са саставом и радом Комисије за очување националних споменика дуже од двије деценије била је заснована на постепеном преношењу одговорности на домаће институције.
"Враћање на модел међународног интервенционизма у овој сфери након више од 25 година представља озбиљан институционални корак уназад и ствара оквир да се сва важна покретна и непокретна имовина, прије свега Српске православне цркве, проглашава националним спомеником и након тога прегласавањем српског члана Комисије за очување националних споменика даје на располагање институцијама са сједиштем у Сарајеву и представља као историјско и културно наслеђе оних којима та баштина не припада", истакла је Цвијановићева.
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