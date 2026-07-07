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Сједница НСРС о вету српског члана Предсједништва

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 07:07

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Народна скупштина Републике Српске
Фото: АТV

Посланици Народне скупштине Републике Српске ће данас на посебној сједници расправљати о вету српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић, на одлуку Дениса Бећировића о именовању чланова Комисије за очување националних споменика БиХ.

Представници и власти и опозиције најављују да ће подржати вето.

На дневном реду биће и Приједлог декларације о заштити виталног националног интереса српског народа у БиХ, чији су иницијатори Асоцијација "Ствараоци Републике Српске" и Борачка организација.

Декларацијом се указује на потребу да се кроз парламентарне процедуре на нивоу БиХ Републици Српској врате дејтонске надлежности, укључујући и поништење низа одлука високих представника.

По окончању 40. посебне сједнице о вету биће одржана још једна, на којој ће посланици разматрати низ законских рјешења.

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На дневном реду су и закони којима се предвиђа повећање плата у јавном сектору, као и Приједлог закона о допунама Кривичног законика, којим се уводе два нова кривична дјела: Јавно промовисање и величање усташтва и усташке идеологије Независне Државе Хрватске и Јавно истицање и промовисање застава и симбола тзв. Армије РБиХ.

Посланици ће разматрати и Приједлог закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца, као и допуне Закона о гробљима и погребној дјелатности.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

нсрс

Жељка Цвијановић

Народна скупштина Републике Српске

сједница

Српски члан предсједништва БиХ

Вето Жељка Цвијановић

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