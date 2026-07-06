"Удвостручен износ подстицаја важна подршка цијелој привреди"

Аутор:Валерија Илић
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Бојан Плавшић, власник текстилне компаније са 30 запослених претходних година користио je подстицаје за улагања у набавку нове опреме, за обуку радне снаге и модернизацију предузећа. Oве године новац планира да утроши на дигитализацију опреме.
"Уз сарадњу са Владом Републике Српске из године у годину пратимо подстицаје заједнички, то је једини начин да институције и ми привредници кроз неке договоре заједнички пронађемо рјешења и савладамо све изазове који су не само код нас, него у региону", рекао је Бојан Плавшић, власник текстилне компаније „Падрино БП“ Нови Град.
Предузетници ће у наредном периоду упутити иницијативу да се обезбиједи нова врста подршке женама предузетницама које чине око 33% у Српској, али и за предузетништво младих.
"То је једна велика ствар, јер задњих година нисмо имали такву врсту подршке, тако да из године у годину видимо да се тај број предузетника који добијају новчана средства малтене удвостручује сваке године", каже Жана Арсић, предсједник Подручне коморе самосталних предузетника регије Бањалука.
На састанку су представљене су двије врсте подстицаја – подизање конкурентности и промоција привреде у земљи и иностранству.
"Тако да ове подстицајне мјере су врло важне, ми у име привреде, у име привредних друштава константно иницирамо повећање подстицајних средстава, што ово министарство и Влада Републике Српске и чини и у наредном периоду свакако ћемо, јер ми заступамо интересе привреде у цјелини, циљ нам је свакако да буду већа улагања у нова постројења, опрему, дигитализацију производних процеса, али и промоцију привреде Републике Српске у цјелини", наводи Драган Шепа, секретар Привредне коморе Републике Српске.
Првобитно је планирано да буџет за подстицаје буде 2,5 милиона конвертибилних марака, усљед великог интересовања и броја апликација, буџет је више него удвостручен на 5,5 милиона км.
"За подстицај малим и средњим предузећима за улагања се пријавило 477 субјеката, док се за подстицај за побољшање конкурентности пријавило 28 субјеката", рекао је Раденко Бубић, министар привреде и предузетништва Републике Српске.
У једном су сагласним, подстицаји и улагања у привреду су од великог су значаја за економију и развој Републике Српске.
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