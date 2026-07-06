БиХ слави у трећој четвртини, предност Србије и даље велика

30'
Трећа четвртина - 75:59
БиХ слави у трећој четвртини и смањује заостатак, али опет недовољно да би угрозили резултат Србије. Трећу четвртину добили су са 24:21, а тренутни резултат је 75:59.
Јовић и Јокић настављају доминацију у дресу Србије. Јовић је отишао на 24 постигнута коша и два скока, а Јокић се приближава трипл-дабл учинку. Постигао је 19 кошева, седам скокова и уписао осам асистенција.
Најуспјешнији у дресу БиХ је Гарза са 14 поена и три скока. Прати га Алибеговић са осам поена, шест скокова и једном асистенцијом.
20'
Друга четвртина - 54:35
Кошаркаши Србије наставили су своју доминацију у другој четвртини, а на паузу су отишли резултатом 54:35.
БиХ је у једном тренутку запријетила Србији и примакла се на минус пет, али су изабраници Душана Алимпијевића везали пет погодака. У игру се укључио и Никола Јокић који је постигао 15 кошева у другој четвртини.
Добрим нападом и чврстом одбраном, Србија је на полувремену направила +19 разлику.
Јовић предводи листу најефикаснијих са 17 поена, Јокић је други са 15, а Ђуришић трећи са девет.
У дресу БиХ по шест поена су постигли Алибеговић, Гарза, и Камењаш.
10'
Прва четвртина 27:15
Кошаркаши Србије од самог почетка држали су предност и контролисали читав меч. Највећу разлику коју су направили износила је +7, али се БиХ постепено враћала.
Ипак, све то није било довољно да у првој четвртини угрозе кошаркаше Србије. У самом финишу Срби су повећали разлику на плус 12.
Највише је погађао Никола Јовић (8), Ђуришић (5) и Аврамовић (3). У дресу БиХ најбољи је Алибеговић са шест поена, затим Гегић и Лазић са по три.
Никола Јокић се није уписао у листу стријелаца, али има три асистенција и пет скокова.
Састави:
Србија: Аврамовић, Јокић, Јовић, Лакић, Момиров
БиХ: Алибеговић, Гегић, Камењаш, Лазић, Талић
У првом одиграном мечу прошле године Србија је славила резултатом 74:72.
Вечерас ће за разлику од прошлог меча на терену бити јача постава. Србија ће јурити побједу против БиХ преко Николе Јокића, Алексе Аврамовића, Николе Јовића, Дејана Давидовца и Немање Дангубића.
За БиХ вечерас нема најбољих играча. Од раније је познато да Јусуф Нуркић и Џенан Муса неће играти, а неће бити ни повријеђеног Едина Атића.
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