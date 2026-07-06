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БиХ слави у трећој четвртини, предност Србије и даље велика

Аутор:

Славиша Ђурковић
06.07.2026
20:23=>21:27

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БиХ слави у трећој четвртини, предност Србије и даље велика
Фото: Tanjug/Miloš Milivojević

Кошаркаши Србије играју против Босне и Херцеговине у оквиру посљедњег кола прве рунде квалификација за Мундобаскет 2027.

30'

Трећа четвртина - 75:59

БиХ слави у трећој четвртини и смањује заостатак, али опет недовољно да би угрозили резултат Србије. Трећу четвртину добили су са 24:21, а тренутни резултат је 75:59. Јовић и Јокић настављају доминацију у дресу Србије. Јовић је отишао на 24 постигнута коша и два скока, а Јокић се приближава трипл-дабл учинку. Постигао је 19 кошева, седам скокова и уписао осам асистенција. Најуспјешнији у дресу БиХ је Гарза са 14 поена и три скока. Прати га Алибеговић са осам поена, шест скокова и једном асистенцијом.

20'

Друга четвртина - 54:35

Кошаркаши Србије наставили су своју доминацију у другој четвртини, а на паузу су отишли резултатом 54:35. БиХ је у једном тренутку запријетила Србији и примакла се на минус пет, али су изабраници Душана Алимпијевића везали пет погодака. У игру се укључио и Никола Јокић који је постигао 15 кошева у другој четвртини. Добрим нападом и чврстом одбраном, Србија је на полувремену направила +19 разлику. Јовић предводи листу најефикаснијих са 17 поена, Јокић је други са 15, а Ђуришић трећи са девет. У дресу БиХ по шест поена су постигли Алибеговић, Гарза, и Камењаш.

10'

Прва четвртина 27:15

Кошаркаши Србије од самог почетка држали су предност и контролисали читав меч. Највећу разлику коју су направили износила је +7, али се БиХ постепено враћала. Ипак, све то није било довољно да у првој четвртини угрозе кошаркаше Србије. У самом финишу Срби су повећали разлику на плус 12. Највише је погађао Никола Јовић (8), Ђуришић (5) и Аврамовић (3). У дресу БиХ најбољи је Алибеговић са шест поена, затим Гегић и Лазић са по три. Никола Јокић се није уписао у листу стријелаца, али има три асистенција и пет скокова.

Састави:

Србија: Аврамовић, Јокић, Јовић, Лакић, Момиров

БиХ: Алибеговић, Гегић, Камењаш, Лазић, Талић

У првом одиграном мечу прошле године Србија је славила резултатом 74:72.

Вечерас ће за разлику од прошлог меча на терену бити јача постава. Србија ће јурити побједу против БиХ преко Николе Јокића, Алексе Аврамовића, Николе Јовића, Дејана Давидовца и Немање Дангубића.

За БиХ вечерас нема најбољих играча. Од раније је познато да Јусуф Нуркић и Џенан Муса неће играти, а неће бити ни повријеђеног Едина Атића.

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Таг :

Србија - БиХ Мундобаскет

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