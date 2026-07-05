Из Орлова у Америку, Хана Предојевић каријеру наставља на Кембл Универзитету

Аутор:Јована Кецман
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Након четири године у дресу Орлова, Хана Предојевић свој кошаркашки пут наставља у Америци, на Кембел Универзитету.
Одлазак "преко баре" каже представља велики изазов, али је сигурно и награда за посвећен рад и труд током претходних година.
Хана већ има искуство играња на великој сцени. Прије двије године, као капитен предводила је јуниорску репрезентацију Србије до бронзане медаље на Европском првенству. То искуство сигурно ће јој помоћи да се лакше адаптира на америчку кошарку и стил игре.
Ово љето одлучила и да се посвети индвидуалном раду, како би спремна дочекала почетак сезоне.
Продрафт Wоркоут већ годинама уназад ради са кошаркашима и кошаркашицама на њиховом индивидуалном унапређењу, а окупља млад тим бањалучких тренера са великим интернационалним искуством.
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