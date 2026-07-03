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Србија у полуфиналу Свјетског првенства

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 19:28

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Млади Кошаркаши Србије
Фото: КСС

Кошаркаши Србије до 17 година пласирали су се у полуфинале Свјетског првенства у Турској пошто су савладали Литванију са 101:78.

Србија је од самог почетка играла веома добро, иако су Литванци у првој четвртини били расположени у шуту за три поена. Изабраници селектора Србије ипак су послије првих десет минута имали минималну предност – 21:20.

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У другој дионици услиједила је знатно боља игра Србије на оба краја терена. Одбрана је функционисала беспријекорно, прорадио је и напад, па су Орлићи на велики одмор отишли са двоцифреном предношћу – 45:34.

Литванци су у трећем кварталу стигли до невјероватног преокрета. Међутим, стабилизовала се потом игра Србије, а посебно импресивна је била посљедња дионица, гдје је Србија стигла и до преко 20 поена вишка у односу на тим са Балтика. Наш тим је тај период добио са 35:11.

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Никола Кустурица је меч завршио са 30 поена уз шут 10/14 за два, потом 2/7 за три, као и 4/8 са линије пенала. Имао је и седам скокова, као и три асистенције. Пратио га је сјајни Матија Лукић, који је дошао до 27 поена и шест скокова уз четири асистенције, а Огњен Симјановски је убацио 13 поена.

Код Литванаца се истакао Бенас Бирзинис са 17 поена, док је Габријелијус Буивидас постигао 16 поена.

У борби за финале Орлићи ће играти против побједника четвртфиналног дуела између Француске и Турске, пише "Курир".

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