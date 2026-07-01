НБА Европа привлачи милијардере

Аутор:АТВ редакција
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Пројекат нове европске лиге под окриљем НБА лиге и ФИБА добио је огроман финансијски замах.
Како преноси ЕСПН, више од 20 инвестиционих група предало је коначне понуде за учешће у будућем такмичењу, а у појединим градовима вриједност понуда премашила је милијарду долара.
Процес пријава отворен је још у фебруару, а интересовање је стигло за свих 12 планираних тржишта.
Међу градовима који би требало да добију сталне франшизе налазе се Лондон, Париз, Мадрид, Берлин, Минхен, Милано, Рим, Истанбул, Барселона, Манчестер, Лион и Атина.
Нова лига требало би да стартује у октобру 2027. године са укупно 16 клубова.
Фудбал
Слаб одзив за НБА Европу
Дванаест тимова имаће статус сталних чланова, док ће преостала четири мјеста бити резервисана за екипе које изборе пласман кроз систем квалификација и промоције.
План је да шансу добију шампиони домаћих првенстава или побједници ФИБА Лиге шампиона.
Такмичење ће се играти по лигашком систему, након чега ће услиједити плеј-оф који ће одлучити првог шампиона НБА Европе.
Замјеник комесара НБА лиге Марк Тејтум истакао је да су пристигле понуде премашиле очекивања.
Кошарка
Богдановић код Дурента
"Веома смо задовољни квалитетом и озбиљношћу коначних понуда за сталне франшизе. Интересовање потврђује огроман потенцијал овог пројекта. Ово ће представљати највећи прилив капитала који је европска кошарка икада видјела, а већ имамо јасне фаворите у сваком од 12 планираних градова", поручио је Тејтум.
У наредном периоду Управни одбор НБА лиге и ФИБА започеће избор победничких понуда, док ће имена нових франшиза бити саопштавана постепено.
Према информацијама ЕСПН-а, неколико клубова који тренутно наступају у Евролиги такође је послало понуде са жељом да од прве сезоне постану дио новог такмичења.
Финансијске пројекције НБА предвиђају да би прве франшизе могле да послују без губитака већ у трећој сезони, док би европска кошарка током прве деценије постојања лиге могла да приходује више од 10 милијарди долара кроз продају франшиза, инвестиције, ТВ права, улазнице и продају навијачке опреме.
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