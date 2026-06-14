Њујорк никси шампиони НБА лиге након 53 године!

Аутор:АТВ
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Кошаркаши Њујорк никса нови су шампиони НБА лиге, након што су у петој утакмици великог финала побиједили Сан Антонио спарсе резултатом 94:90 и серију завршили убједљивим тријумфом 4:1.
Титулу су освојили први пут послије 53 године, а меч који им је донио шампионски прстен још једном је имао исти ток као и већи дио финалне серије — Никси су били у двоцифреном заостатку, али су успјели да се врате и дођу до побједе.
Најзаслужнији за велики тријумф био је Џејлен Брансон, који је постигао 45 поена, укључујући 13 узастопних у посљедњој четвртини. Послије утакмице проглашен је за најкориснијег играча финала (МВП) и емотивно је прославио највећи успјех у каријери.
"Немам ријечи. Ово је све о чему сам икада сањао", рекао је Брансон током славља на паркету.
Плејмејкер Никса овом партијом поставио је и нови клупски рекорд по броју поена у једној утакмици финала НБА лиге. Претходни рекорд држао је легендарни Вилис Рид, који је у финалу против Лос Анђелес лејкерса 1970. године убацио 38 поена.
Сан Антонио је боље отворио утакмицу и већ у првој четвртини стекао двоцифрену предност. У једном тренутку другог периода Спарси су имали и 16 поена вишка, док су Никси у нападу изгледали веома лоше, погодивши само два од првих 18 шутева из игре.
Ипак, екипа из Њујорка није дозволила да се меч преломи у раној фази. Серијом 22:9 у другој четвртини Никси су се вратили у игру и на полувријеме отишли са само пет поена заостатка — 42:37.
Прво полувријеме обиљежила је изузетно чврста одбрана на обје стране. Укупно је постигнуто само 79 поена, што је најмањи број поена у једном полувремену финала још од седме утакмице финала између Лејкерса и Селтикса 2010. године.
Осим Брансона, важан допринос шампионској побједи дали су Микал Бриџис са 14 и Џош Харт са 13 поена. Њих тројица чине језгро екипе познато као "Нова Никси", трио бивших шампиона НЦАА лиге са Универзитета Виланова који је у Њујорку успио да понови побједничку формулу и на професионалном нивоу.
"Када год су нас отписивали, проналазили смо начин да се вратимо и одговоримо на терену", истакао је Брансон.
У редовима Спарса најбољи је био Дилан Харпер са 25 поена, док је Виктор Вембањама забиљежио 19 поена, 14 скокова и пет блокада.
Никси су до титуле стигли кроз серију великих преокрета. Нарочито ће се памтити четврта утакмица финала, у којој су надокнадили чак 29 поена заостатка и славили резултатом 107:106, послије коша Оу-Џи Анунобија 1,2 секунде прије краја. Био је то највећи преокрет у историји финала НБА лиге.
HOIST THAT TROPHY HIGH, NEW YORK 🏆 https://t.co/cYEvCFXfCe pic.twitter.com/FTj4Wup4u9— NBA (@NBA) June 14, 2026
За Џејлена Брансона ово је трећа велика титула освојена у Тексасу. Као студент Универзитета Виланова два пута је био шампион НЦАА лиге — 2016. године у Хјустону и 2018. управо у Сан Антонију.
Овога пута, међутим, славље има посебну тежину. Послије више од пола вијека чекања, Њујорк је поново на врху НБА лиге.
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