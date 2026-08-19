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Медији: Трамп жели састанак са Ким Џонг Уном

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 08:31

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Предсједник Доналд Трамп маше док се укрцава у авион „Ер форс уан“ на аеродрому Морисонтаун, у недјељу, 16. августа 2026. године, у Морисонтауну, у Њу Џерсију.
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник САД Доналд Трамп затражио је од својих помоћника да ове јесени организују састанак са лидером Сјеверне Кореје Ким Џонг Уном, јавио је "Вол стрит џурнал", позивајући се на неименоване изворе.

Према ријечима извора, Трамп је са савјетницима разговарао о могућности директног састанка са Кимом током наредне посјете Азији.

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Лист наводи да постоји могућност да Трамп у новембру присуствује самиту Азијско-пацифичке економске сарадње у кинеском граду Шенжену, али да за сада није планиран било какав званичан састанак са Кимом, пренио је ТАСС.

"Вол стрит џурнал" истиче да Трамп види састанак са Кимом као могућност да се настави дијалог и да убиједи сјевернокорејског лидера да одустане од програма нуклеарног наоружања.

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Тагови :

Доналд Трамп

Ким Џонг Ун

Сјеверна Кореја

Америка

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