Медији: Трамп жели састанак са Ким Џонг Уном

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп затражио је од својих помоћника да ове јесени организују састанак са лидером Сјеверне Кореје Ким Џонг Уном, јавио је "Вол стрит џурнал", позивајући се на неименоване изворе.
Према ријечима извора, Трамп је са савјетницима разговарао о могућности директног састанка са Кимом током наредне посјете Азији.
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Лист наводи да постоји могућност да Трамп у новембру присуствује самиту Азијско-пацифичке економске сарадње у кинеском граду Шенжену, али да за сада није планиран било какав званичан састанак са Кимом, пренио је ТАСС.
"Вол стрит џурнал" истиче да Трамп види састанак са Кимом као могућност да се настави дијалог и да убиједи сјевернокорејског лидера да одустане од програма нуклеарног наоружања.
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