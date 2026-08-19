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Израел потврдио да је извео нападе на сиријски војни аеродром

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 07:16

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Дим се уздиже ка небу након израелског војног удара у избјегличком кампу Магази, у централном дијелу Појаса Газе, у сриједу, 15. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Abdel Kareem Hana

Израел је потврдио да је извео ноћне ваздушне нападе на сиријски војни аеродром, за који тврди да је Турска планирала да га искористи за распоређивање својих снага.

Кабинет израелског премијера Бенјамина Нетанјахуа саопштио је да су Израел и Сирија постигли договор о одржавању статуса кво по питању безбједности, а да је Сирија била на прагу да тај договор прекрши дозвољавајући распоређивање турских трупа у ваздухопловној бази у близини Алепа, пренио је Тајмс оф Израел.

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У саопштењу се наводи да је Тел Авив више пута упозоравао Сирију да би такво распоређивање снага представљало пријетњу по безбједност Израела.

"Сирија је одлучила да занемари та упозорења", наводи се у саопштењу и додаје да Израел "неће толерисати пријетње својој безбједности и да би поздравио повратак на статус кво".

Неименовани турски званичник је раније негирао у изјави за "Тајмс оф Израел" да Анкара настоји да успостави војно присуство у ваздухопловној бази у близини Алепа.

Сиријски војни извор рекао је за Ал Џазиру да су израелски борбени авиони гађали са пет пројектила главну писту војног аеродрома Абу ел Духур у источном дијелу сиријске провинције Идлиб, нанијевши знатну материјалну штету, а да није било повријеђених.

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Извор је додао да су извиђачки авиони надлетали то подручје сатима прије ваздушних удара, преноси Танјуг. Сиријски државни медији јавили су да је база погођена јутрос у осам ваздушних удара, што је проузроковало штету, а да жртава није било.

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Тагови :

Израел

Сирија

Напад

Аеродром

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