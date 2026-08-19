Отац осумњичен да је насмрт избо кћерку (8)

Аутор:АТВ редакција
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Дјевојчица (8) из Граца у Аустрији преминула је након што је, како се сумња, њен отац (37) више пута избо ножем. У тренутку напада у кући је била и мајка дјетета, а полиција сада покушава да утврди шта се тачно догодило и који је био мотив.
Према досадашњим информацијама, отац је под сумњом да је у понедјељак увече својој осмогодишњој ћерки нанио више убодних и посјекотинских повреда ножем. Осумњичени се, према закону, сматра невиним док му се кривица не докаже.
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Посебно је важно сазнање да се мајка осмогодишње дјевојчице у тренутку напада такође налазила у кући. Њена улога у догађајима, као и оно чему је евентуално присуствовала, још се утврђују у оквиру истраге.
Још није познато ко је први позвао хитну помоћ након крвавог догађаја. Како је потврдио главни инспектор штајерске полиције Фриц Грунди, полицију је накнадно обавестила спасилачка служба.
Неколико полицијских патрола одмах је упућено према кући у Кумбергу, пише Хеуте.
Када су стигли, припадници хитних служби пронашли су мушкарца (37) у купатилу. Према ријечима Грунда, био је свјестан, али тешко повријеђен. Имао је посјекотине на рукама.
Након што му је указана медицинска помоћ, мушкарац је ухапшен.
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Осмогодишња дјевојчица задобила је тешке посјекотине и убодне ране. Хитно је превезена у болницу у Грацу, али је, упркос напорима љекара, убрзо преминула.
Полиција још покушава да утврди шта се тачно догодило у кући и којим редосљедом су се одиграли догађаји који су довели до смртног исхода.
Мотив напада за сада није познат. Одјељење криминалистичке полиције истражује све околности случаја, а истражиоци прикупљају доказе и узимају изјаве свједока.
Посебна пажња усмјерена је на околности под којима је дошло до напада, као и на догађаје који су претходили трагедији.
За сада нема потврђених информација које би објасниле због чега је дошло до смртоносног насиља над дјевојчицом.
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Полиција ће више детаља моћи да саопшти тек након што буду завршене кључне радње у истрази и потврђени резултати прикупљених доказа.
Кључно питање за истражиоце сада је шта се заиста догодило у кући у Кумбергу, док мотив смрти осмогодишње дјевојчице и даље остаје непознат.
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