Америка поново ударила са предсједника Међународног кривичног суда

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САД су увеле санкције предсједнику Међународног кривичног суда Томоко Акане, наводи се на интернет страници америчког Министарства финансија.
Америчке санкције уведене јапанском судији наставак су тренда од прошле године када су САД увеле циљане санкције за неколико званичника Суда, укључујући тужиоце и судије, позивајући се на налоге за хапшење израелског премијера Бењамина Нетанијахуа и бившег израелског министра одбране Јоава Галанта, као и на ранију истрагу о америчким дјеловањима у Авганистану.
Санкцијама се замрзава сва имовина тих лица која се налази у САД и онемогућава им се приступ америчком финансијском систему, преноси Срна.
Администрација предсједника Доналда Трампа заоштрила је односе са Судом са сједиштем у Хагу, доводећи у питање легитимитет и исправност одлука тог међународног тијела.
САД нису чланице тог суда.
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