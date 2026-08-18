Бразил пронашао нафту

Аутор:АТВ редакција
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Бразилски предсједник Луиз Инасио Лула да Силва поздравио је откриће нафте у близини ушћа ријеке Амазон. Након што је бразилска државна нафтна компанија Петробрас објавила да је пронашла нафту, изјавио је да би то могло бити „пасош за будућност земље“.
Његову одлуку да дозволи истражно бушење на подручју познатом као бразилски екваторијални појас жестоко су критиковали еколози, који су упозорили да би евентуално излијевање нафте могло уништити тамошњи екосистем.
Лула, који се кандидује за још један четворогодишњи мандат на изборима заказаним за октобар, нагласио је да је и даље посвећен постепеном укидању фосилних горива како би се ограничиле климатске промјене, преноси Би-Би-Си.
Нафта је пронађена у мору, око 175 километара од обале бразилске савезне државе Амапе, али још није познато колике су резерве. Такође, још није познато да ли би вађење нафте, која се налази на дубини од 2.886 метара, било комерцијално исплативо.
Еколози су упозорили да је подручје у којем се спроводи истражно бушење изузетно богато биодиверзитетом. Страхују да би евентуална несрећа могла угрозити оближње гребене, али и да би морске струје могле однијети изливену нафту према обалним мочварама богатим дивљим животињама.
„Ово је питање националног суверенитета. Ниједна земља која има нафту оваквог квалитета неће дозволити да јој се ико мијеша“, узвратио је Лула.
Петробрас је у октобру 2025. почео истражно бушење на великој дубини на том подручју. Извршна директорица компаније Магда Шамбријар казала је да откриће потврђује да је Петробрасов „оптимизам“ у погледу проналаска нафте у бразилском екваторијалном појасу био оправдан. Додала је да је компанија посвећена „обезбјеђивању енергетске сигурности земље“.
Предсједник Лула тврди да су приходи од нафте потребни за финансирање бразилске транзиције према нефосилним изворима енергије.
„Не одустајем од настојања да дочекам дан када нам фосилна горива више неће бити потребна, јер ће Бразил и даље бити предводник у иновацијама у области биогорива и остаће велика сила у области обновљиве енергије“, најавио је.
Еколози су били згрожени када је Лула објавио да је Петробрасу дао дозволу за почетак истражног бушења, само неколико седмица прије прошлогодишње климатске конференције COP30, чији је домаћин био Бразил.
Предсједник се јуче осврнуо на тадашње негодовање, посебно издвојивши противљење из Европе.
„Многи људи нису хтјели да објавим да је Петробрас добио дозволу јер су говорили да ће се Европљани наљутити. Одлучио сам да објавим да намјеравамо да спроводимо истражно бушење прије COP-а јер су интереси наше земље и наше компаније били угрожени“, навео је.
Могућност проналаска нафте уз обалу већ је подстакла развој најближег града. Према локалним властима, у Ојапокију, у савезној држави Амапа, нада у нова радна мјеста и прилике довела је до прилива људи.
(Индекс)
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