СЗО о епидемији еболе у Конгу: Открили када би могла да буде стављена под контролу

Аутор:АТВ редакција
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Званичник Светске здравствене организације (СЗО) Тијерно Балде изјавио је данас да епидемија еболе у Демократској Републици Конго може да буде стављена под контролу у року од три месеца, уколико буду обезбеђени потребни ресурси.
"Што се тиче плана за следећа три месеца, да, ако имате потребне ресурсе, мислим да ће бити могуће да се то учини", рекао је Балде новинарима путем видео-линка из Буније, пренео је Ројтерс.
СЗО је раније овог месеца саопштила да би ширење еболе могло да буде заустављено у року од три месеца, али су се од тада појавили знаци погоршања ситуације, пошто се епидемија проширила на шесту провинцију.
(телеграф)
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