Берлин обећао помоћ у поправци заштитне куполе у "Чернобиљу"

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки министар за животну средину Карстен Шнајдер обећао је да ће Берлин помоћи Украјини да поправи заштитну куполу која покрива мјесто нуклеарне катастрофе у атомској централи "Чернобиљ".
"Њемачка чврсто стоји на страни Украјине. Оштећена заштитна купола над уништеним реактором мора бити поправљена", рекао је Шнајдер током посјете Кијеву.
Он је навео да ће поправке бити веома сложене и захтијевати заједничке међународне напоре.
Шнајдер, у чијој је пратњи била привредна делегација заинтересована за улагање у Украјину, истакао је да Њемачка подржава Украјину на путу ка придруживању ЕУ.
Планирано је да њемачки министар посјети забрањену зону која окружује нуклеарну електрану у којој се догодила катастрофална несрећа 1986. године, преноси Срна.
Челични лук који покрива локацију оштећен је у нападу дроном током сукоба Украјине и Русије, пренијела је агенција ДПА.
Према мишљењу стручњака, заштитна функција челичне конструкције више није загарантована, а управа електране процијенила је трошкове поправке на око 580 милиона долара.
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