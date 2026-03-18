Потпуни хаос на немачком аеродрому: Потпуна обустава

18.03.2026

08:27

Потпуни хаос на немачком аеродрому: Потпуна обустава

Ваздушни саобраћај на аеродрому Берлин Бранденбург (БЕР) потпуно је обустављен због штрајка синдиката Верди.

Ниједан путнички авион није полијетао нити слијетао, а 445 полазака и слијетања је отказано, што погађа око 57.000 путника, пише "Шпигел".

Путницима се савјетује да контактирају своје авио-компаније ради информација о алтернативним опцијама путовања.

Штрајк је резултат текућих преговора о платама између Вердија и управе аеродрома.

Синдикат тражи повећање плата од шест одсто за око 2.000 запослених, најмање 250 евра мјесечно, као и додатни слободан дан за чланове.

У Минхену, јавни превоз је такође погођен.

Метро, трамваји и аутобуси од јутра саобраћају скраћено, а од 11.00 сати прелазе на хитну мрежу.

Приградски возови и регионални аутобуси нису погођени.

Синдикат Верди планира и сутра сличне штрајкове, и то у другим већим градовима у Баварској, Сјеверној Рајни-Вестфалији и Хамбургу.

