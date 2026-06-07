Logo
Large banner

Сутра сунчано и топло, ево када се очекује промјена времена

Аутор:

АТВ
07.06.2026 15:07

Коментари:

0
Пробехарало дрво у прољеће
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ и сутра ће бити претежно сунчано и топло вријеме, а нова промјена са освјежењем очекује се од сриједе увече.

Метеоролози за сутра у првом дијелу дана најављују умјерен развој облачности од југозапада ка истоку који је понегдје донијети слабу кишу.

Полицајци Зворник

Република Српска

Ово су храбри полицајци који су спасили жену из набујале Дрине

Максимална температура ваздуха од 25 до 32, у вишим предјелима од 21 степен Целзијусов, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверних смјерова, а на југу увече умјерена и појачана бура.

Топло са суначним периодима биће у уторак, када се са запада очекује постепено наоблачење. Биће углавном суво, а врло слаба киша је могућа само понегдје на истоку и западу по подне и увече. Јутарња температура ваздуха од 10 до 17 на југу око 20, а највиша дневна од 27 до 32, у вишим предјелима од 22.

Промјенљиво облачно и топло вријеме очекује се у сриједу, а по подне су на сјеверу и истоку могући повремени пљускови са грмљавином. У ноћи на четвртак киша ће почети да пада на сјеверозападу и до јутра ће се ширити ка истоку.

Свађа

Љубав и секс

Жене које варају најчешће изговарају ове реченице

Јутарња температура од 11 до 18, на југу око 20, а највиша дневна од 26 на западу до 33 на истоку, у вишим предјелима од 22.

Облачно и свјежије са кишом и пљусковима са грмљавином биће у четвртак. На југу и југоистоку углавном суво и топлије, а киша ће ове предјеле захватити тек увече.

Јутарња температура од 12 до 18, на југу до 22, а највиша дневна од 16 до 25, на југу и југоистоку до 30 степени Целзијусових.

Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода, данас преовладава сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност.

Свађа

Љубав и секс

Жене које варају најчешће изговарају ове реченице

Температура ваздуха у 14.00 часова: Хан Пијесак 20, Соколац, Чемерно и Кнежево 21, Иван седло 22, Сребреница 24, Тузла и Ливно 25, Мркоњић Град и Сарајево 26, Бањалука, Бијељина, Добој, Србац, Нови Град, Шипово, Рибник, Рудо, Градачац и Санско Мост 27, Билећа 28, Требиње и Фоча 29, Вишеград 30 и Мостар 33 степена Целзијусова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Временска прогноза

РХМЗ

Вријеме

Прољеће 2026

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Beograd, 20. maja 2026.-Pojas Presvete Bogorodice, iz manastira Vatoped sa Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je danas u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu.Ispred crkve svetinju su svečano dočekali patrijarh srpski Porfirije, starešina hrama vladika Dositej, arhijereji Srpske pravoslavne crkve, pripadnici Vojske Srbije i Garde, uz intoniranje himne Srbije i pojanje pobedne pesme u slavu Presvete Bogorodice.Na svečanom dočeku ispred crkve okupio se i veliki broj vernika.

Друштво

Професор теологије објаснио како користити и чувати тракице освештане на Појасу Пресвете Богородице

2 ч

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и начелник Општине Источни Стари Град Бојо Гашановић свечано су отворили 14. гастро-туристичку манифестацију "Јагњијада" на Вучијој Луци.

Република Српска

Минић и Гашановић свечано отворили "Јагњијаду" на Вучијој Луци

3 ч

0
Удружење ветерана Гарде "Пантери" данас је, полагањем цвијећа на мјесту страдања, обиљежило 26 година од мучког убиства команданта ове елитне ратне јединице, Љубише Савића Маузера.

Градови и општине

Бол не пролази, понос остаје: Одата почаст Љубиши Савићу Маузеру

3 ч

0
Човјек уплашено бјежи из објекта у тренутку земљотреса у Грчкој.

Свијет

Снимак снажног земљотреса у Грчкој: Пуцале куће, чује се врисак

3 ч

0

Више из рубрике

Beograd, 20. maja 2026.-Pojas Presvete Bogorodice, iz manastira Vatoped sa Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je danas u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu.Ispred crkve svetinju su svečano dočekali patrijarh srpski Porfirije, starešina hrama vladika Dositej, arhijereji Srpske pravoslavne crkve, pripadnici Vojske Srbije i Garde, uz intoniranje himne Srbije i pojanje pobedne pesme u slavu Presvete Bogorodice.Na svečanom dočeku ispred crkve okupio se i veliki broj vernika.

Друштво

Професор теологије објаснио како користити и чувати тракице освештане на Појасу Пресвете Богородице

2 ч

0
Дуња Маслић други пут је донирала косу за Удружењу "Искра"

Друштво

Велико срце мале Дуње: Други пут дарује косу да врати осмијехе обољелој дјеци

7 ч

0
Гужве на граничном прелазу Свилај.

Друштво

Упозорење за путнике: Колоне на границама, чека се сатима

8 ч

0
Кроз крошње дрвећа које се налазе при дну и са стране кадра, види се јасно плаво небо испуњено великим, бијелим, волуминозним облацима.

Друштво

Вријеме се мијења, ево шта метеоролози кажу за данас

8 ч

0

  • Најновије

17

23

Трамп: Санкције и блокада имовине Техерану остају до постизања споразума

17

22

Огласило се Тужилаштво о трагедији у Прњавору

17

16

Сатима у колони: Колапс на границама са свим државама са којима БиХ граничи

17

06

Малољетник пао са крова куће

16

56

Српкиња није стигла да се поклони Појасу Пресвете Богородице, али ју је сачекао овдје: ''Бог је велики''

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner