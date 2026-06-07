Сутра сунчано и топло, ево када се очекује промјена времена

Аутор:АТВ
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У Републици Српској и ФБиХ и сутра ће бити претежно сунчано и топло вријеме, а нова промјена са освјежењем очекује се од сриједе увече.
Метеоролози за сутра у првом дијелу дана најављују умјерен развој облачности од југозапада ка истоку који је понегдје донијети слабу кишу.
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Максимална температура ваздуха од 25 до 32, у вишим предјелима од 21 степен Целзијусов, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверних смјерова, а на југу увече умјерена и појачана бура.
Топло са суначним периодима биће у уторак, када се са запада очекује постепено наоблачење. Биће углавном суво, а врло слаба киша је могућа само понегдје на истоку и западу по подне и увече. Јутарња температура ваздуха од 10 до 17 на југу око 20, а највиша дневна од 27 до 32, у вишим предјелима од 22.
Промјенљиво облачно и топло вријеме очекује се у сриједу, а по подне су на сјеверу и истоку могући повремени пљускови са грмљавином. У ноћи на четвртак киша ће почети да пада на сјеверозападу и до јутра ће се ширити ка истоку.
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Јутарња температура од 11 до 18, на југу око 20, а највиша дневна од 26 на западу до 33 на истоку, у вишим предјелима од 22.
Облачно и свјежије са кишом и пљусковима са грмљавином биће у четвртак. На југу и југоистоку углавном суво и топлије, а киша ће ове предјеле захватити тек увече.
Јутарња температура од 12 до 18, на југу до 22, а највиша дневна од 16 до 25, на југу и југоистоку до 30 степени Целзијусових.
Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода, данас преовладава сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност.
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Температура ваздуха у 14.00 часова: Хан Пијесак 20, Соколац, Чемерно и Кнежево 21, Иван седло 22, Сребреница 24, Тузла и Ливно 25, Мркоњић Град и Сарајево 26, Бањалука, Бијељина, Добој, Србац, Нови Град, Шипово, Рибник, Рудо, Градачац и Санско Мост 27, Билећа 28, Требиње и Фоча 29, Вишеград 30 и Мостар 33 степена Целзијусова.
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