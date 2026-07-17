Зашто сањамо бивше партнере?

Аутор:АТВ редакција
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Ако се у сновима јаве бивши партнер, симпатија, колега, или особа о којој уопште нисмо размишљали, онда такви снови често у нама пробуде посебну радозналост.
Многи се питају да ли такви снови носе скривену поруку или су само плод маште.
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Стручњаци сматрају да снови најчешће одражавају наше мисли, емоције и искуства, али могу указивати и на осјећања или унутрашње дилеме којих нисмо у потпуности свјесни. Особа која се појављује у сну не мора нужно бити у средишту његовог значења, већ може симболизовати нешто сасвим друго у нашем животу.
Психоаналитичар Сигмунд Фројд сматрао је да су снови пут до несвјесног дијела личности, у којем се налазе потиснуте жеље, сјећања и емоције.
Савремени стручњаци наводе да особа из сна често симболизује одређену особину или однос. На примјер, шеф може представљати ауторитет, мајка бригу и сигурност, док пријатељ може симболизовати потребу за блискошћу или подршком.
Ако се иста особа често појављује у сновима, могуће је да постоје неразријешена осјећања или ситуације које ваш ум и даље обрађује.
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Психолог Џеси Лајон истиче да сан у којем излазите или имате интиман однос с неким не значи нужно да желите везу с том особом.
Према његовим ријечима, такви снови често указују на потребу за дубљом повезаношћу с одређеним дијелом сопствене личности или на неразријешене емоције из прошлости. Сан о бившем партнеру, на примјер, не мора значити да желите помирење, већ да ваш ум још обрађује искуства из те везе.
Стручњаци наглашавају да је значење сваког сна веома лично и да зависи од искустава, емоција и односа које особа има у стварном животу.
Због тога исти сан може имати потпуно другачије значење за двије особе. Умјесто тражења универзалног објашњења, психолози савјетују да обратите пажњу на осјећања која је сан изазвао и на то шта особа из сна представља управо вама.
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Иако снови могу бити интригантни, они не представљају поуздано предвиђање будућности, већ често одражавају начин на који наш мозак обрађује свакодневна искуства, успомене и емоције.
(Блиц)
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