Logo

Зашто сањамо бивше партнере?

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 23:01

Коментари:

0
Спавање
Фото: pexels/Vitaly Gariev

Ако се у сновима јаве бивши партнер, симпатија, колега, или особа о којој уопште нисмо размишљали, онда такви снови често у нама пробуде посебну радозналост.

Многи се питају да ли такви снови носе скривену поруку или су само плод маште.

Hitna pomoć

Регион

Више од 1.000 становника једног града завршило у болници: Вода са чесме хитно забрањена за пиће

Стручњаци сматрају да снови најчешће одражавају наше мисли, емоције и искуства, али могу указивати и на осјећања или унутрашње дилеме којих нисмо у потпуности свјесни. Особа која се појављује у сну не мора нужно бити у средишту његовог значења, већ може симболизовати нешто сасвим друго у нашем животу.

Психоаналитичар Сигмунд Фројд сматрао је да су снови пут до несвјесног дијела личности, у којем се налазе потиснуте жеље, сјећања и емоције.

Савремени стручњаци наводе да особа из сна често симболизује одређену особину или однос. На примјер, шеф може представљати ауторитет, мајка бригу и сигурност, док пријатељ може симболизовати потребу за блискошћу или подршком.

Ако се иста особа често појављује у сновима, могуће је да постоје неразријешена осјећања или ситуације које ваш ум и даље обрађује.

Фараон жиг звери

Србија

ИДЕНТИФИКОВАН ЈЕ ФАРАОН: Аутор гнусне пјесме већ био под истрагама за педофилију

Љубавни снови не значе увијек оно што мислите

Психолог Џеси Лајон истиче да сан у којем излазите или имате интиман однос с неким не значи нужно да желите везу с том особом.

Према његовим ријечима, такви снови често указују на потребу за дубљом повезаношћу с одређеним дијелом сопствене личности или на неразријешене емоције из прошлости. Сан о бившем партнеру, на примјер, не мора значити да желите помирење, већ да ваш ум још обрађује искуства из те везе.

Не постоји универзално тумачење снова

Стручњаци наглашавају да је значење сваког сна веома лично и да зависи од искустава, емоција и односа које особа има у стварном животу.

Због тога исти сан може имати потпуно другачије значење за двије особе. Умјесто тражења универзалног објашњења, психолози савјетују да обратите пажњу на осјећања која је сан изазвао и на то шта особа из сна представља управо вама.

паре

Занимљивости

Од 22. јула ове знакове чека велики новчани добитак: Паре ће стизати са свих страна

Иако снови могу бити интригантни, они не представљају поуздано предвиђање будућности, већ често одражавају начин на који наш мозак обрађује свакодневна искуства, успомене и емоције.

(Блиц)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

снови

значење снова

Спавање

Коментари (0)

Прочитајте више

Како да заштитите дом од лопова док сте на одмору: На ово посебно обратите пажњу

Савјети

Како да заштитите дом од лопова док сте на одмору: На ово посебно обратите пажњу

2 ч

0
Плажа

Регион

Туриста у Црној Гори резервисао мјесто на плажи тепихом: ''То се Аладин паркирао''

2 ч

0
црква молитва литургија вјера пост

Друштво

Сутра славимо Светог Доротеја: Један обичај би требао испоштовати сваки вјерник

2 ч

0
Стање на границама - ГП Костајница

Друштво

Сати чекања на врелини: Огромне гужве на више граничних прелаза

2 ч

0

Више из рубрике

Приказане руке које држе више новчаница евра.

Занимљивости

Од 22. јула ове знакове чека велики новчани добитак: Паре ће стизати са свих страна

2 ч

0
Пар се свађа близу шеталишта поред плаже по сунчаном дану.

Занимљивости

Рођени у овим знаковима су највеће свађалице: Имате ли их у својој близини?

8 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Сезона Лава отвара врата богатства: Од 22. јула новац стиже са свих страна

1 д

0
Приказане руке које држе више новчаница евра.

Занимљивости

Три знака ће у наредним данима ријешити све финансијске проблеме

2 д

0

  • Најновије

23

01

Зашто сањамо бивше партнере?

23

00

Банке у БиХ хитно упозориле грађане

22

53

Роси и Мирзи Холанђани одузимају имовину

22

44

Насилник брутално тукао супругу пред њиховом малољетном дјецом

22

33

ИДЕНТИФИКОВАН ЈЕ ФАРАОН: Аутор гнусне пјесме већ био под истрагама за педофилију

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима