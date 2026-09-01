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Нови детаљи о мајци и кћерки које су умрле на Јадрану: Породица недавно доживјела још једну трагедију

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01.09.2026 21:01

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Нови детаљи о мајци и кћерки које су умрле на Јадрану: Породица недавно доживјела још једну трагедију
Фото: Društvene mreže

Сарајевско насеље Алипашино Поље завијено је у црно након незапамћене трагедије у којој су током љетовања у Црној Гори преминуле мајка и кћерка.

Шејла Велија (45) и њена 22-годишња кћерка Џејна преминуле су 28. августа у мјесту Добре Воде. Према прелиминарним налазима обдукције, обје су доживјеле престанак рада срца у размаку од само сат времена, због чега је случај окарактерисан као природна смрт.

Губитак је још тежи јер је Шејла иза себе оставила још једну кћерку, која је у кратком периоду остала без готово цијеле породице. Наиме, прије само двије године преминуо јој је и отац.

Мајка и кћерка биле су добро познате суграђанима у Сарајеву као власнице и раднице угоститељског објекта „Дерби“ (Derby), пише Ексклузива.ба.

Посљедњи испраћај и сахрана Шејле и Џејне биће одржани у сриједу, 2. септембра, на Градском гробљу Влаково.

(Телеграф)

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Тагови :

Сарајево

трагедија

мајка

кћерка

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