Хапшење због недозвољеног промета акцизним производима

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Сипе ухапсили су једно лице због недозвољеног промета акцизним производима и на подручју Какња претресли стамбене и помоћне просторије које користи.
"Одузети су предмети који могу послужити као доказ да су почињена кривична дјела организовани криминал у вези са кривичним дјелима неовлаштен промет акцизним производима и недопуштено складиштење робе", наводи се у саопштењу Сипе.
Како додају, хапшење је обављено јуче у оквиру акције "Хан", а ухапшени је спроведен у просторије Сипе гдје је над њим извршена криминалистичка обрада и испитивање у својству осумњиченог.
Ова оперативна акција резултат је вишемјесечног рада полицијских службеника Сипе усмјерена на откривање и документовање кривичних дјела из области недозвољеног промета акцизним производима.
Активности су спроведене у сарадњи са службеницима Управе за индиректно опорезивање БиХ.
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