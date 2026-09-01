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Хапшење због недозвољеног промета акцизним производима

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01.09.2026 14:56

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Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Припадници Сипе ухапсили су једно лице због недозвољеног промета акцизним производима и на подручју Какња претресли стамбене и помоћне просторије које користи.

"Одузети су предмети који могу послужити као доказ да су почињена кривична дјела организовани криминал у вези са кривичним дјелима неовлаштен промет акцизним производима и недопуштено складиштење робе", наводи се у саопштењу Сипе.

Како додају, хапшење је обављено јуче у оквиру акције "Хан", а ухапшени је спроведен у просторије Сипе гдје је над њим извршена криминалистичка обрада и испитивање у својству осумњиченог.

Ова оперативна акција резултат је вишемјесечног рада полицијских службеника Сипе усмјерена на откривање и документовање кривичних дјела из области недозвољеног промета акцизним производима.

Активности су спроведене у сарадњи са службеницима Управе за индиректно опорезивање БиХ.

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Тагови :

СИПА

хапшење

Какањ

Акцизе

претреси

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