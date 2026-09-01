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Подигнута оптужница за трамвајску несрећу у Сарајеву, оптужен само возач

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01.09.2026 12:11

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Подигнута оптужница за трамвајску несрећу у Сарајеву, оптужен само возач
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Кантонално тужилаштво у Сарајеву окончало је истрагу о трамвајској несрећи у Сарајеву и подигло је оптужницу против возача трамваја Аднана Касаповића (48).

Како је саопштило тужилаштво Касаповићу је на терет стављено тешко кривичног дјела против безбједности саобраћаја и угрожавања јавног промета.

Оптужница прослијеђена суду

”Оптужница је прослијеђена Кантоналном суду у Сарајеву. Након што тужилаштво заприми судску одлуку, јавност ће о свим релевантим информацијама бити детаљно упозната”, саопштило је тужилаштво.

По свему судећи Касаповић је једини одговоран за несрећу, јер у тужилаштву наводе да је истрага у осталом дијелу обустављена.

Неспровођење истраге

”У односу на наводе из анонимне пријаве, медијске натписе о сервисирању магнетних кочница, систему видео-надзора и маркетиншке уговоре о закупу огласног простора у трамвајским возилима, након проведених провјера и анализе доказа, Тужилаштво Кантона Сарајево донијело је наредбу о непровођењу истраге, будући да пријављена дјела нису кривична дјела”, наводи се у саопштењу.

Погинуо студент из Брчког

Подсјетимо несрећа се догодила 12. фебруара ове године када је трамвај излетио из шина. У несрећи је погинуо Ердоан Моранкић (23) из Брчког, студент Академије ликовних умјетности у Сарајеву, тешко је повријеђена Ела Јовановић (17), док су три особе лакше повријеђене, а међу њима и возач трамваја.

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Тагови :

Искакање трамваја у Сарајеву

трамвај

несрећа

трагедија

Оптужница

Ердоан Моранкић

Сарајево

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