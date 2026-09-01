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Дах традиције надомак Бањалуке предодређен за уживање

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01.09.2026 12:31

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Љубачке долине
Фото: Screenshot / YouTube

Надомак Бањалуке налази се мјесто које одише традицијом и предодређено је за уживање.

Етно село – музеј Љубачке Долине се простире на површини од око 2 хектара у селу Љубачеву, на око 17 километара удаљеном од Бања Луке.

"То су природна удубљења у земљи пречника и дубине и до неколико стотина метара. Долине су концентрисане на цијелом љубачком пољу и као такве не постоје нигдје у Европи. Помињу се чаки у неким уџбеницима западне Европе као јединствен природни феномен и права туристичка атракција", објашњавају у Туристичкој организацији Републике Српске.

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Етно село Љубачке долине је замишљено и постављено као музеј на отвореном са намером да покаже живот једне задруге са ових простора, њену традиционалну архитектуру, материјалну културу и покућство са краја 19. и прве половине 20. вијека.

Етно село чине куће, амбари за жито, мљечар, вајати (зграде за спавање), кошана за кукуруз, штала, чобанска колиба, шупа за смјештај пољопривредних машина и алата, пчелињаци, качара итд. Укупно близу тридесет објеката.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Туристичка организација Републике Српске

Туризам

Бањалука

Љубачке долине

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