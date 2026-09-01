Цвијановић: Издвојена знатна средства за ОШ "Георги Стојков Раковски"

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је данас да су Кабинет предсједника и Влада Српске издвојили 1,6 милиона КМ за енергетску ефикасност у бањалучкој Основној школи "Георги Стојков Раковски", а за реновирање мокрих чворова више од 100.000 КМ.
"Влада је за просторије за продужени боравак у овој школи обезбиједила 305.000 КМ. Сада се ради на рјешавању документације да би био обезбијеђен простор за продужени боравак", рекла је новинарима Цвијановићева, која је посјетила ову основну школу поводом почетка школске године.
Она је ученицима, наставницима и радницима у просвјети честитала почетак школске године.
"Почетак школске године је увијек важна ствар што јесте празник за Републику Српску. Посебне честитке првачићима који ће имати ново искуство, као и њихови родитељи. Захвални смо што просвјетни радници предано раде годинама, што је немјерљиво", истакла је Цвијановићева.
Директор Основне школе "Георги Стојков Раковски" Ивана Љубојевић нагласила је да ову школу похађа 1.100 ученика, а да је ове године уписано 105 првачића.
"Наша школа је једна од највећих у Републици Српској. Спремни смо за рад и срећни због почетка школске године", рекла је Љубојевићева.
Ученици ове основне школе уприличили су умјетнички програм поводом почетка школске године.
У Републици Српској данас је почела школска година, а према тренутно доступним подацима Министарства просвјете и културе, у основним школама има 80.370 ученика, а у средњим 33.886, преноси Срна.
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