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Поднесен захтјев за смјену Ђозића јер је погрдно називао Ратка Младића

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01.09.2026 14:35

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Фарук Ђозић
Фото: Фејсбук

Општинска организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребреница упутила је захтјев за смјену начелника Одјељења за општу управу Фарука Ђозића због погрдних изјава о Ратку Младићу.

Захтјев је упућен начелнику Општине Милошу Вучићу и предсједнику Скупштине општине Сребреница Алмиру Дудићу.

У захтјеву, између осталог, стоји да је Ђозић на друштвеним мрежама погрдно говорио о Ратку Младићу.

"Знамо и вјерујемо да ће се он и његови сународници бранити причом о пресудама Међународног суда у Хагу, али нигдје у пресудама не пише да је генерал Младић 'псето' како га Ђозић назива", наведено је у захтјеву за смјену Ђозића.

Ђозић је у објави на Фејсбуку од 27. августа уз објаву вијести о смрти Ратка Младића написао "крепало је псето".

Захтјев за смену је потписао предсједник Организације Бранимир Којић и најавио протест испред зграде Општинске управе уколико Ђозић не буде смијењен.

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Тагови :

Ратко Младић

Сребреница

Фарук Ђозић

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