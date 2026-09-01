Поднесен захтјев за смјену Ђозића јер је погрдно називао Ратка Младића

Аутор:АТВ редакција
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Општинска организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребреница упутила је захтјев за смјену начелника Одјељења за општу управу Фарука Ђозића због погрдних изјава о Ратку Младићу.
Захтјев је упућен начелнику Општине Милошу Вучићу и предсједнику Скупштине општине Сребреница Алмиру Дудићу.
У захтјеву, између осталог, стоји да је Ђозић на друштвеним мрежама погрдно говорио о Ратку Младићу.
"Знамо и вјерујемо да ће се он и његови сународници бранити причом о пресудама Међународног суда у Хагу, али нигдје у пресудама не пише да је генерал Младић 'псето' како га Ђозић назива", наведено је у захтјеву за смјену Ђозића.
Ђозић је у објави на Фејсбуку од 27. августа уз објаву вијести о смрти Ратка Младића написао "крепало је псето".
Захтјев за смену је потписао предсједник Организације Бранимир Којић и најавио протест испред зграде Општинске управе уколико Ђозић не буде смијењен.
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