Предизборно одмјеравање патриотизма - Бакир на мети "чувара историје"

Аутор:Весна Азић
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Ко је већи Бошњак, ко боље памти рат, ко снажније брани БиХ и чува историју.. а ко ће први скочити чим политички противник изговори погрешну ријеч? Пред изборе у Федерацији, изгледа, отворене су све дисциплине. Овај пут стартер је притиснуо Бакир Изетбеговић.
"Имали смо срушене односе међу народима кроз грађански рат, рат који је добивао елементе грађанског рата", рекао је Бакир Изетбеговић, предсједник СДА.
"Грађански рат" чули су сви. Да је у истој реченици изговорио и „агресија".. то се нешто слабије чуло. НиП је снимак пажљиво прегледао. Толико пажљиво да су јавности оставили и тачну минутажу. Изетбеговић је спорну изјаву, тврде, читао. Тешко да је лапсус. А онда су од Бакира, сасвим природно, стигли и до Републике Српске.
„На крају, забрињава да оваква изјава долази у дану када немали број становника Србије и оних који живе у босанскохерцеговачком ентитету Република Српска без икаквог устезања слави осуђеног ратног злочинца Ратка Младића...", наводе из НиП-а
Неколико Изетбеговићевих ријечи, могло би се рећи, постале су нова дисциплина федералне предизборне кампање. Доказати да си већи заштитник БиХ од политичког противника. А противник овај пут, вјеровали или не, није ни Додик, ни неко из Републике Српске. СДП је отишао корак даље, оптужују га да прекраја историју.
„Такве ријечи нису безазлена омашка нити питање семантике. Оне представљају опасно релативизирање агресије на међународно признату Републику Босну и Херцеговину...", наводе из СДП-а.
Тако је Бакир Изетбеговић дочекао да му политичка конкуренција држи час из ратне историје. Бакир Изетбеговић. Предсједник СДА. Син Алије Изетбеговића. Предизборна година, очигледно, пише сценарије које би тешко смислио и сценариста. Ни Странка за БиХ није пропустила прилику. Изетбеговићева изјава је, кажу, озбиљан политички и историјски промашај. Али кад је бал, нек' је бал. Пронашли су нешто и Нермину Никшићу. Прозвали Дениса Бећировића..питају гдје је и зашто ћути.
„Изјава Бакира Изетбеговића да је рат у Босни и Херцеговини био 'грађански рат' представља озбиљан политички и хисторијски промашај", кажу из Странке за БиХ.
Није дуго ћутао.
„Република Босна и Херцеговина је била жртва бруталне агресије. У Босни и Херцеговини није било грађанског рата", каже Денис Бећировић.
СДА је, очекивано, стала иза свог предсједника. Ријечи су, тврде, извучене из контекста. Политички противници од њих праве „јефтини спин".
„Свакоме ко је погледао изјаву у цјелости, јасно је да се говори о томе да је Босна и Херцеговина, унаточ ратним посљедицама и нарушеним међунационалним односима, успијевала да се креће напријед...", наводе из СДА.
За главног актера ове приче, спорна изјава је ,,лапсус''. Конкуренцију је почастио нешто сликовитијим називом.. „политички лешинари".
,,Иду толико далеко да ме оптужују за промјену става о карактеру рата и чак негирање агресије на Босну и Херцеговину. То је досад вјероватно најбизарнији и најбезобразнији напад на мене", рекао је Бакир Изетбеговић.
Снимак постоји, али постоји и много занимљивија теза. Како су двије Бакирове ријечи преко ноћи постале тест патриотизма? Одговор можда и није нарочито компликован. Кад год затреба подићи политичку температуру, Република Српска је сигуран састојак. Само што се овај пут рецепт мало промијенио. Ако се политички противник годинама мјери тиме колико је „попустио Српској", колики је патриота и колико чврсто брани БиХ, онда двије погрешне ријечи могу бити предизборни поклон. До 4. октобра остала су још 34 дана. Програми, плате, цијене и свакодневни проблеми могу да сачекају. За сада двије Бакирове ријечи сасвим добро раде посао. Бар у Федерацији. Република Српска..Овај круг може да посматра са стране.
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