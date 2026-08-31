Зијад Крњић поново жели хаос на границама

Аутор:АТВ редакција
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Члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ Зијад Крњић не одустаје од своје намјере да поново изазове хаос на границама.
Наиме, поново је, на данашњој сједници УО УИО БиХ блокирао усвајање Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији у Управи за индиректно опорезивање (УИО).
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Тиме је Крњић спријечио да се ријеши попуњавање радних мјеста на десет граничних прелаза.
"УО је раније добио захтјев из УИО да се на основу међународног уговора између БиХ и Хрватске, који је у примјени од јуна ове године, измјени систематизација радних мјеста како би се ефикасније организовао рад на граничним прелазима. Према Пословнику о раду УО УИО овакве одлуке доносе се консензусом којег није било ни на данашњој сједници", саопштено је из УИО БиХ.
За измјене овог правилника гласали су ентитетски министри финансија Зора Видовић и Тони Краљевић те министар финансија и трезора БиХ др Срђан Амиџић, као и Јелена Поповић, члан УО из реда експерата којег именује Влада Републике Српске.
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Тиме је Крњић једини који је одлучио да блокира усвајање овог Правилника.
Да све буде горе, Крњић је своју одлуку образложио ријечима да за усвајање Правилника не постоји "хитност".
Подсјећамо, Крњић је усвајање правилника блокирао небројено пута до сада продужавајући тако хаос на граничним прелазима на којима су људи били приморани да чекају дуже него што би то било потребно да је Правилник усвојен.
Крњић је тада само говорио "нека чекају".
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