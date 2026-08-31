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Минић објавио износе једнократне помоћи за студенте и ученике

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 14:54

Коментари:

6
Саво Минић
Фото: АТВ

Влада Републике Српске донијеће одлуку о исплати једнократне помоћи ученицима основних и средњих школа и студентима у Српској, најавио је данас премијер Српске Саво Минић.

"Српска може да помогне и одлучили смо да то буде по 100 КМ ученицима основних школа и по 150 ученицима средњих школа и студентима", рекао је Минић након сједнице проширеног Предсједништва СНСД-а у Бањалуци.

Минић је навео да је обезбјеђивање ових средстава посљедица појачаних привредних активности и прилива у буџет.

"У разговору са родитељима, нашим породицама које сваки дан срећем на терену, изражена је захвалност и похвала за одлуку која се односила на набавку уџбеника, али на терену смо чули да има и потребе за трошковима који се односе на, на примјер, набавку школског прибора", рекао је он.

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Тагови :

Саво Минић

Једнократна помоћ

студенти

ученици

Коментари (6)

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