Министарство здравља Српске помогло набавку новог санитетског возила

Аутор:АТВ редакција
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Дом за старија лица Приједор добио је данас ново санитетско возило "фијат дукато", вриједно 121.680 КМ, а чију је набавку помогло и Министарство здравља Републике Српске, саопштено је данас из ове установе.
Министарство је додијелило 50.000 КМ путем конкурса за расподјелу средстава од игара на срећу, а преосталих 71.680 КМ Дом је обезбиједио из властитих средстава.
"Набавком овог возила ријешили смо дугогодишњи проблем правовременог превоза свих наших корисника до здравствених и бањских установа. Возило је опремљено модерним носилима, чија је носивост до 250 килограма, столицама за пратеће особље, као и свом неопходном опремом за пријатан и благовремен превоз", наведено је у саопштењу.
Из приједорског Дома за старија лица подсјетили су да је Влада Републике Српске прошле године на приједлог Министарства здравља и социјалне заштите, такође на основу јавног конкурса за расподјелу средстава од игара на срећу, додијелила овој установи 70.000 КМ за пројекат механичке вентилације, који је значајно унаприједио услове боравка корисника, преноси Срна.
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