Бредли Баркола званично у Ливерпулу

Аутор:АТВ редакција
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Француски репрезентативац Бредли Баркола званично је представљен као ново појачање Ливерпула.
Досадашњи крилни фудбалер ПСЖ-а успјешно је прошао љекарске прегледе у тренинг центру те потписао дугогодишњи уговор с енглеским гигантом. У новом клубу задужио је дрес са бројем 29.
Иако клубови нису званично објавили финансијске детаље, поуздани енглески и свјетски медији потврђују да је Ливепрул за овај трансфер издвојио фиксно 106 милиона фунти, док би кроз потенцијалне бонусе укупан износ посла могао достићи цифру од чак 123 милиона фунти.
Овај посао представља један од највећих трансфера у историји Премијер лиге и уједно рекордну продају неког играча из француске Лиге 1.
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