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ФК Сарајево раскинуо сарадњу са голманом због његовог оца

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 12:38

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ФК Сарајево раскинуо сарадњу са голманом због његовог оца

Академија Фудбалског клуба Сарајево раскинула је сарадњу са младим голманом Вељком Вучетићем.

Одлука је донесена након што је његов отац на друштвеним мрежама објавио фотографију Ратка Младића уз поруку:

"Хвала вам на свему, генерале".

Објава је убрзо стигла до руководства клуба, након чега је ФК Сарајево одлучио да прекине сарадњу са младим фудбалером. преноси "Спортклуб".

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Академија ФК Сарајево потврдила је ову одлуку кратким саопштењем:

"Академија ФК Сарајево обавјештава јавност да Вељко Вучетић од данас више није њен члан".

Одлука клуба изазвала је пажњу јавности, с обзиром на то да је спорна објава била дјело оца младог голмана, а не самог фудбалера.

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Тагови :

ФК Сарајево

Ратко Младић

Вељко Вучетић

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