ФК Сарајево раскинуо сарадњу са голманом због његовог оца

Аутор:АТВ редакција
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Академија Фудбалског клуба Сарајево раскинула је сарадњу са младим голманом Вељком Вучетићем.
Одлука је донесена након што је његов отац на друштвеним мрежама објавио фотографију Ратка Младића уз поруку:
"Хвала вам на свему, генерале".
Објава је убрзо стигла до руководства клуба, након чега је ФК Сарајево одлучио да прекине сарадњу са младим фудбалером. преноси "Спортклуб".
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Академија ФК Сарајево потврдила је ову одлуку кратким саопштењем:
"Академија ФК Сарајево обавјештава јавност да Вељко Вучетић од данас више није њен члан".
Одлука клуба изазвала је пажњу јавности, с обзиром на то да је спорна објава била дјело оца младог голмана, а не самог фудбалера.
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