Нова пројекција ће обрадовати навијаче Борца

Аутор:АТВ редакција
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Након што је обављен жријеб за лигашку фазу Лиге конференција већ су почеле анализе ко би могао изборити пласман у нокаут фазу.
Највише занима какве су шансе Борца који ће подсјетимо играти против Панатинаикоса (гост), КуПСа (кући), Мјалбија (гост), Аталанте (кући), Хартса (гост)) и Риге (кући).
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Посљедње пројекције кажу да тим Винка Мариновића има велике шансе да се нађе у топ 24 односно избори нок-аут фазу и двомеч баража за пласман у осмину финала Лиге конференција.
Према наводима популарне странице специјализоване за спортску аналитику “Фудбал Митс Дејта“ и потпуне анализе шансе Бањалучана да прођу даље односно да изборе пласман међу 24 најбоље екипе су 67,3 одсто (23. мјесто).
У њиховом симулатору се може видјети да црвено-плави имају одређене шансе да се нађу и у топ 8, а оне су нешто више од 12 одсто.
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Од противника Борца веће шансе се дају Аталанти, Панатинаикосу и Мјалбију, док је бањалучки тим бољи у односу на Ригу, КуПС и Хартс.
Подсјетимо, у лигашкој фази учествује 36 клубова, а осам најбољих избориће директан пласман у осмину финала. Екипе од деветог до 24. мјеста играће бараж за пласман међу 16 најбољих.
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