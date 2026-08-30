Logo

Човјек се скамени: Минић посјетио мајку која више од три деценије тражи сина

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 15:15

Коментари:

2
Минић посјетио мајку која тражи несталог сина
Фото: Screenshot / X

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговарао је данас у Петрову са Радушком Павловић која већ 31 годину трага за сином Слађаном који је нестао у Возући 1995. године

"Човјек се скамени када стане пред мајку која 31 годину чека да сазна гдје је нестао син", навео је Минић на "Иксу".

Он је додао да је Радушка изгубила супруга Милана 1992. године, а три године касније на Возући јој је нестао и син Слађан, који је имао само 27 година.

Минић је у Петрову присуствовао обиљежавању Дана несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Радушка Павловић

Коментари (2)

Више из рубрике

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић на Сабору демобилисаних бораца у Хан Пијеску.

Република Српска

Минић: За Републику Српску морамо да наставимо да се боримо

3 ч

0
У Цркви Рођења Пресвете Богородице у Обудовцу данас је служен парастос и одата почаст генералу Ратку Младићу, који је преминуо у 84. години у притворској болници у Хагу.

Република Српска

Служен парастос генералу Ратку Младићу у Обудовцу код Шамца

5 ч

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић у обраћању присутнима на обиљежавању Дана несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату у Петову на Озрену.

Република Српска

Минић: Увијек ћемо се сјећати наших бораца и свих оних који су за Републику Српску дали живот

5 ч

1
предсједник Републике Српске

Република Српска

Каран: Трагање за несталима је питање правде, људског достојанства и односа према жртвама

5 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

18

19

Песков: Москва остаје отворена за преговоре

18

12

Мадуро објавио фотографију из затвора: Послао поруку својим унуцима и дјеци

18

07

Србин умро на плажи: Кћерка сада трага за истином, моли само једно

18

00

Кошарцу и његовој породици пријете смрћу

17

55

Србин протјеран из Хрватске због бугарског документа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима