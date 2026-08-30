Човјек се скамени: Минић посјетио мајку која више од три деценије тражи сина

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговарао је данас у Петрову са Радушком Павловић која већ 31 годину трага за сином Слађаном који је нестао у Возући 1995. године
"Човјек се скамени када стане пред мајку која 31 годину чека да сазна гдје је нестао син", навео је Минић на "Иксу".
Он је додао да је Радушка изгубила супруга Милана 1992. године, а три године касније на Возући јој је нестао и син Слађан, који је имао само 27 година.
Минић је у Петрову присуствовао обиљежавању Дана несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Човјек се скамени када стане пред мајку која 31 годину чека да сазна гдје је нестао син.— Саво Минић (@minic_savo) August 30, 2026
Радушка Павловић изгубила је супруга Милана 1992. године. Три године касније, на Возући, нестао је син Слађан. Имао је само 27 година. До данас није пронађен. pic.twitter.com/gKtZDc65C4
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