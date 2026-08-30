Каран: Трагање за несталима је питање правде, људског достојанства и односа према жртвама

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран истакао је да се на Дан несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске одаје дужна почаст свим погинулим борцима и цивилима, са посебним пијететом према онима за чијим се посмртним остацима и данас трага.
- Док год постоји иједна породица која не зна гдје почива њен најмилији, наша је дужност да не престанемо да тражимо одговоре и истину. Трагање за несталима није техничко или административно питање то је питање правде, људског достојанства и односа према жртвама и њиховим породицама - нагласио је Каран.
Предсједник Српске је истакао да многе породице, које већ деценијама живе са неизвјесношћу и болом, заслужују истину, одговоре и право да своје најмилије пронађу.
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- Институције Републике Српске наставиће да чувају сјећање на погинуле и истрајавати у проналажењу несталих, те његовати истину о Одбрамбено-отаџбинском рату. То је наша трајна обавеза према онима који су страдали, према њиховим породицама, али и према генерацијама које долазе - закључио је Каран.
Дан несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату од 2021. године у Републици Српској се обиљежава 30. августа, када је и Међународни дан несталих установљен у знак сјећања на жртве ратова, злочина против човјечности и кршења људских права.
(Срна)
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