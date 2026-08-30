Почео Сабор демобилисаних бораца: "Ми знамо зашто!" у Хан Пијеску

Аутор:АТВ редакција
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У Комници код Хан Пијеска почео је Сабор демобилисаних бораца Војске Републике Српске, којем присуствују предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, министар унутрашњих послова Жељко Будимир и министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић.
Сабору под називом "Ми знамо зашто!", осим бораца, ратних војиних инвалида и чланова породица погинулих бораца, присуствују народни посланици, представници Срба у заједничким институцијама, представници политичких партија.
Присутни су и представници великог број удружења, градоначелници и начелници локалних заједница у Српској, те велики број грађана који поштују лик и дјело српског борца.
Сабор је почео прислуживањем свијећа, те поменом погинулим борцима и некадашњем команданту Главног штаба Војске Републике Српске генералу Ратку Младићу, који је прије три дана преминуо у притворској болници у Хагу.
Сабор је знак захвалности свима који су стварали Српску и промоција идеје српског јединства.
Планирано је да данас на мјесту гдје је некада био мотел "Јела" буде постављен камен темељац за изградњу спомен собе Војске Републике Српске.
Хан Пијесак је у Одбрамбено-отаџбинском рату био мјесто командовања и одлука које је спроводио Главни штаб Војске Републике Српске, а у овој локалној заједници одржана је и прва смотра војске и полиције.
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