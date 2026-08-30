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Дим прекрио Гацко: Пожар пријети кућама на граници са Црном Гором

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 10:38

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У послијеподневним часовима избио је пожар траве и ниског растиња у селу Сливља, на подручју Гацка, који угрожава стамбене објекте.
Фото: ATV

Пожарна ситуација на подручју општине Гацко и даље је напета.

Иако је током јутра дошло до тренутног смиривања у појединим дијеловима, читава општина је прекривена густим димом, што додатно отежава живот мјештанима и рад ватрогасцима на терену.

Припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице (ТВСЈ) Гацко иза себе имају још једну непроспавану ноћ, током које су се лавовски борили са ватреном стихијом како би одбранили стамбене објекте.

"У Кључу је тренутно ситуација добра, сада је мирно и тихо, али ће се претпостављамо активирати током дана. Они су сад отишли у овај сјеверни крак према планини Баби. У Паповини (Казанци) на граници са Црном Гором је једна екипа, тамо су угрожене куће. Читаву ноћ смо тамо гасили, тренутно је боље стање", изјавио је за АТВ Жарко Рудовић, командир ТВСЈ Гацко.

Ватрогасне екипе остају у пуном приправништву на свим критичним тачкама, а посебан опрез је неопходан због очекиваног пораста температура и вјероватног активирања пожаришта у наставку дана. Мјештанима се савјетује максимална опрезност због смањене видљивости и високе концентрације дима у ваздуху.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Гацко

пожар

Жарко Рудовић

гашење пожара

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